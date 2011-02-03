بصیرت مردم ایران اسلامی رشته های دشمنان را پنبه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در جم، سردار ناصر دهقان بعد از ظهر پنجشنبه در چهارمین یادواره شهدای شرکت پالایش گاز فجر جم اظهار داشت: آمریکا که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منافع خود را از دست رفته دید هر بار به نوعی قصد ضربه زدن به انقلاب را داشته که همواره با هوشیاری مردم این فتنه ها نقش برآب شده است .

وی افزود: اکنون مردم کشورهای حامی آمریکا در خاورمیانه با الگوبرداری از همین مقاومت و بصیرت ملت ایران اسلامی دست به قیامهای گسترده ای زده اند .

معاون سیاسی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کرد: امروز در کشورهای تونس، مصر، الجزایر، لیبی، یمن و اردن موج اسلام خواهی و اجرای عدالت شکل گرفته که ترس از استقرار نظام های دینی برپایه عدالت سراسر وجود آمریکا و اسرائیل را فراگرفته است .

دهقان با اشاره به شیطنتهای اسکتبار جهانی در سالهای گذشته گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام دینی در ایران آمریکا منافع خود را از دست داد و با حمایت همه جانبه ابتدا صدام را به جنگ با ایران واداشت که با استقامت هشت ساله ایران روبه رو شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته نیز با طرح جنگ نرم و ایجاد فتنه های مخملی همچون سال گذشته به بهانه تقلب در انتخابات چه فجایعی با همکاری سرسپردگان داخلی ایجاد کردند که این بار هم با هوشمندی مردم با بصیرت در نهم دی ماه 88 رشته های آنان پنبه شد.