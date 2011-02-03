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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

البرزی در گفتگو با مهر:

مردم از سفر به طور مطلق پرهیز کنند/ وضعیت راههای کشور نامناسب است

مردم از سفر به طور مطلق پرهیز کنند/ وضعیت راههای کشور نامناسب است

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به استمرار وضعیت هوای کشور به دلیل بارش برف و باران و کاهش شدید دما گفت: هموطنان به دلیل وضعیت نامناسب راههای کشور به خصوص در مناطق کوهستانی از سفر به معنای مطلق آن چه ضروری و چه غیر ضروری خودداری کنند.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جاده هراز، کرج - چالوس در مسیر تهران شمال به دلیل بارش برف بسته است، افزود: وضعیت راههای کشور به دلیل وضعیت هوا نامناسب است.

وی در ادامه اضافه کرد: محور گچین به بندر خمیر درهرمزگان به دلیل طغیان رودخانه بسته شده و مسیر بابامیدان به نوراباد- گچساران به دلیل جاری شدن سیل و تخریب پل کاملا مسدود است و رفت و آمد در آن مختل شده است.

وی همچنین به محو انار به یزد دراستان کرمان اشاره کرد واظهار داشت: این مسیر نیز به دلیل شدت طوفان شن مسدود شده است.

البرزی به مردم توصیه کرد: به دلیل استمرار وضعیت بد هوا تا اوایل هفته آینده از هر نوع سفری پرهیز شود چرا که وضعیت برخی نقاط به اندازه ای خطرناک است که نباید سفری صورت بگیرد.

کد مطلب 1245019

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