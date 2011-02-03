مردم از سفر به طور مطلق پرهیز کنند/ وضعیت راههای کشور نامناسب است

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جاده هراز، کرج - چالوس در مسیر تهران شمال به دلیل بارش برف بسته است، افزود: وضعیت راههای کشور به دلیل وضعیت هوا نامناسب است.
وی در ادامه اضافه کرد: محور گچین به بندر خمیر درهرمزگان به دلیل طغیان رودخانه بسته شده و مسیر بابامیدان به نوراباد- گچساران به دلیل جاری شدن سیل و تخریب پل کاملا مسدود است و رفت و آمد در آن مختل شده است.
وی همچنین به محو انار به یزد دراستان کرمان اشاره کرد واظهار داشت: این مسیر نیز به دلیل شدت طوفان شن مسدود شده است.
البرزی به مردم توصیه کرد: به دلیل استمرار وضعیت بد هوا تا اوایل هفته آینده از هر نوع سفری پرهیز شود چرا که وضعیت برخی نقاط به اندازه ای خطرناک است که نباید سفری صورت بگیرد.
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