مردم از سفر به طور مطلق پرهیز کنند/ وضعیت راههای کشور نامناسب است

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جاده هراز، کرج - چالوس در مسیر تهران شمال به دلیل بارش برف بسته است، افزود: وضعیت راههای کشور به دلیل وضعیت هوا نامناسب است.

وی در ادامه اضافه کرد: محور گچین به بندر خمیر درهرمزگان به دلیل طغیان رودخانه بسته شده و مسیر بابامیدان به نوراباد- گچساران به دلیل جاری شدن سیل و تخریب پل کاملا مسدود است و رفت و آمد در آن مختل شده است.

وی همچنین به محو انار به یزد دراستان کرمان اشاره کرد واظهار داشت: این مسیر نیز به دلیل شدت طوفان شن مسدود شده است.

البرزی به مردم توصیه کرد: به دلیل استمرار وضعیت بد هوا تا اوایل هفته آینده از هر نوع سفری پرهیز شود چرا که وضعیت برخی نقاط به اندازه ای خطرناک است که نباید سفری صورت بگیرد.