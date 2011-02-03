معاونت فرهنگی اجتماعی در شهرداری های مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید محمد پژومان ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر بابل گفت: متاسفانه اکنون شهرداری های مازندران به دلیل نداشتن بودجه فرهنگی با مشکل مواجه هستند.

وی، توزیع عادلانه اعتبارات دولتی به شهرداری ها را خواستار شد وافزود: اینکه 30 میلیارد تومان وام فقط به یک شهرمرکز استان اختصاص یابد و سایر شهرهای مازندران از تخصیص اعتبارات محروم شوند به دور از عدالت است.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه شهرداری ها جزو مظلومترین ادارات شهری محسوب می شوند،تصریح کرد: البته شهروندان فهیم با مشارکتی که جهت انجام پروژه های شهری انجام می دهند نشان داده اند در ازای خدمات مفید یاور همیشگی شورا و شهرداری هستند.

پژومان، با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر آمل توانسته است طی چهار سال، بودجه شهرداری و سازمان های وابسته را از 220 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال در سال 90 افزایش دهد، اضافه کرد: همانطوری که بودجه افزایش می یابد، شهروندان خدمات بیشتری از شهرداری ها خواستارند و بایداین موضوع را قبول و دارستای رفع مشکلات شهروندان تلاش کرد.

وی، پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کاربردی ویژه اعضای شوراها را در این نشست ارائه داد و گفت: به روز شدن اطلاعات برای اعضای شوراهای شهر و شهرستان از ضروریات است و شهرهای آمل و بابل می توانند در برگزاری این دوره های آموزش پیش گام شوند.

سرپرست شهرداری آمل نیز در این نشست با اشاره به اینکه بحث مدیریت شهری ، پروژه های شهری را تقویت می کند، گفت: تعامل بین شوراها و شهرداری های ها استان می تواند نقطه عطفی در تخصصی کردن موضوعات شهری برای ارائه خدمات بهتربه شهروندان باشد.

ولی اله قادی، توانمند سازی سکونتگاهها را از اولویت های اصلی در مدیریت شهری آمل عنوان کرد و افزود: اجرایی شدن این پروژه بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی در مناطق و نواحی شهری را کاهش می دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل دراین نشست با اشاره به اینکه اکنون باید مازندران را به عنوان یک کلانشهر نگاه کرد گفت: دراین خصوص باید تعامل بیشتری بین شورای اسلامی شهرهای استان برقرارشود.

حسن فلاح افزود: به طور یقیین اعضای شورای اسلامی دو شهرآمل وبابل با انتقال تجاربی که در امر خدمات رسانی شهری دارند می توانند در ارائه خدمات بهتر به شهروندان الگو قرار گیرند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل نیز در این نشست گفت: ایجاد دبیرخانه کمیته تحقیق و توسعه با بهره گیری از نخبگان شهرهای مختلف می تواند شوراهای اسلامی را به لحاظ علمی ارتقاء دهد.

سید عماد حسینی افزود: اکنون شوراها پس از 12 سال باید خود را به دانشگاه ها متصل کند تا شهروندان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها لذت ببرند.