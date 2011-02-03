به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا تقیان قبل از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به دقت نظر در داوری آثار ارسالی به جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی بیان داشت: هر اثر ارسالی به این جشنواره در سه مرحله مورد داوری قرار می‌گیرد و در هر مرحله رقابت میان محصولات عرضه شده شدیدتر و داوری ها نیز تخصصی تر خواهد شد.



وی غربالگری و پالایش اولیه آثار را نخستین مرحله داوری ذکر کرد و افزود: در این مرحله ابتدا کلیه آثار ارسال شده به دبیرخانه بر اساس معیارهای تعریف شده چون تولید داخل بودن محصول، دارا بودن حداقل های ارزشیابی های صعود به مرحله دوم، محتوا و کاربردی تر بودن اثر داوری می‌شوند.



تقیان در ادامه بیان داشت: در مرحله دوم داوری‌ها نیز، هر اثر در هر عنوان از جمله محتوا، جذابیت، ساختار فنی و هنری، کیفیت صدا و تصویر و دارا بودن ابزارهای جستجوی کارآمد برای کاربر توسط دو نفر مورد داوری قرار خواهد گرفت.



وی با بیان اینکه آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی در مرحله سوم به صورت کاملا تخصصی توسط کارشناسان امر ارزیابی می شود، گفت: این مرحله با حضور شخص تولیدکننده و یا نماینده‌ای از سوی شرکت و موسسه تولید اثر برگزار می‌شود.



مسئول کمیته داوری جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی تصریح کرد: تولید کنندگان در این مرحله می توانند به تشریح و دفاع از اثر تولیدی خود بپردازند.



آثار ارسالی به جشنواره در سه بخش داوری می شوند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که آثار ارسالی در سه بخش مورد داوری و ارزیابی قرار می‌گیرند، اظهار داشت: آثار در سه بخش پایگاه‌ها، نرم افزارها و تلفن همراه دسته بندی و مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند.



تقیان اضافه کرد: همچنین آثار در هر سه بخش نیز، در 6 عنوان بهترین اثر از نگاه آموزشی، پژوهشی، ساختار فنی و هنری، از نگاه مخاطب کودک و خردسال، نوجوانان و بهترین اثر قرآنی از نگاه عموم تقسیم بندی و بررسی می‌شوند.



مسئول کمیته داوری جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان امکان ارسال آثار خود را در دو عنوان از مجموع 6 عنوان ذکر شده در هر بخش را دارند تا اثر ارسالی آنها در دو عنوان مورد ارزیابی قرار گیرد.



پانزدهم بمهن‌ماه پایان مهلت ارسال آثار به جشنواره



وی همچنین تأکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا 15 بهمن امسال به دبیرخانه ارسال کنند و داوری از شانزدهم این ماه آغاز خواهد شد.



تقیان با اشاره به بکارگیری بیش از 20 داور در فرایند داوری آثار جشنواره گفت: بهترین داوران قرآنی و کارشناسان در بخش های مختلف به بررسی آثار می‌پردازند.



وی در ادامه با اشاره به آثار خارجی و محصولات قرآنی از موسسات و مراکز خارج از کشور به جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی، اظهار داشت: آثار از لحاظ فنی توسط این مرکز و از لحاظ محتوایی با استفاده از کارشناسان جامعه المصطفی و آشنا با هر زبان اثر داوری خواهد شد.



مسئول کمیته داوری جشنواره بین المللی نرم افزارهای قرآنی در پایان خاطرنشان کرد: از برگزیدگان در هر بخش و هر عنوان تجلیل خواهد شد.