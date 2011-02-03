دلوار نیازمند مجتمع فرهنگی - سیاحتی است

به گزارش خبرنگار مهر در دلوار، احمد جعفری نسب ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات بخش دلوار اظهار داشت: این شهر سالانه پذیرای دهها هزار گردشگر است که از موزه شهید رئیسعلی دلواری و ساحل زیبای دلوار بازدید می کنند بنابراین ساخت یک مجتمع فرهنگی - سیاحتی در این شهر ضروری است .

وی خواستار تسریع در رفع مشکل برق مدارس در حال احداث دلوار شد، اظهار داشت: مشکل برق بعضی از مدارس در حال ساخت دلوار مانع از بهره ‌برداری آنها شده است .

بخشدار دلوار اضافه کرد: هم اکنون به علت عدم انشعاب برق در بعضی از پروژه‌ های مدارس که 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارند قابل استفاده نیستند که امیداوریم با برق دار شدن آنها زمینه استفاده دانش آموزان از این مدارس فراهم شود.