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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

دلوار نیازمند مجتمع فرهنگی - سیاحتی است

دلوار نیازمند مجتمع فرهنگی - سیاحتی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشدار دلوار گفت: دلوار زادگاه شهید رئیسعلی دلواری به عنوان پایگاه استقامت و پایداری مردم خطه جنوب نیاز ضروری به به یک مجتمع فرهنگی - سیاحتی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در دلوار، احمد جعفری نسب ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات بخش دلوار اظهار داشت: این شهر سالانه پذیرای دهها هزار گردشگر است که از موزه شهید رئیسعلی دلواری و ساحل زیبای دلوار بازدید می کنند بنابراین ساخت یک مجتمع فرهنگی - سیاحتی در این شهر ضروری است.

وی خواستار تسریع در رفع مشکل برق مدارس در حال احداث دلوار شد، اظهار داشت: مشکل برق بعضی از مدارس در حال ساخت دلوار مانع از بهره ‌برداری آنها شده است.

بخشدار دلوار اضافه کرد: هم اکنون به علت عدم انشعاب برق در بعضی از پروژه‌ های مدارس که 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارند قابل استفاده نیستند که امیداوریم با برق دار شدن آنها زمینه استفاده دانش آموزان از این مدارس فراهم شود.

حجت الاسلام زاهددوست امام جمعه دلوار هم گفت: مردم دلوار با شور و هیجان خاص آماده استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت در دور سوم سفرهای استانی هستند.

کد مطلب 1245026

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