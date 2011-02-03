انقلاب اسلامی احیاگر اصول مکتب اهل بیت است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز دومین دوره تخصصی مرزبانی از مکتب اهل بیت (ع) در بوشهر با اشاره به اینکه دین ستیزان با تمام امکانات جوهره انقلاب اسلامی را نشانه گرفته اند ، افزود حوزه های علمیه باید به علم و فناوری روز مجهز شوند تا بتوانند ترویج دهنده مکتب اهل بیت (ع) در جهان باشند .

وی اهل بیت (ع) را گل سرسبد عالم آفرینش عنوان کرد و اظهار داشت: مسئله اهل بیت (ع) یکی از مهمترین و بزرگترین مسایل اسلام و در ردیف مسایل درجه ی اول این دین مقدس است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز با معنوی خواندن انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی (ره ) معادلات دنیا را بر هم زد و روح معنویت را در ایران جاری کرد .

حجت الاسلام علی نعمت اللهی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی نماد روحیه اتحاد و استقلال طلبی ملت بزرگ ایران است، اظهار داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی نماد شجاعت و بصیرت ولایت پذیری مردم انقلابی است که در برابر زورگوئیهای استکبار ایستاد و انقلاب اسلامی را پایه گذاری کرد.