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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

ابراهیمی خبر داد:

حضور 300 ناشر در نمایشگاه سراسری کتاب مازندران

حضور 300 ناشر در نمایشگاه سراسری کتاب مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: 300 ناشر در نمایشگاه سراسری کتاب مازندران حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست خبری نمایشگاه سراسری کتاب مازندران، با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: 350 ناشر در نمایشگاه کتاب حضور دارندوی با اشاره به ارائه کتابهای عمومی، تخصصی و کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب اظهار داشت:غرفه کتاب های کتاب و نوجوان در این نمایشگاه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب در بهمن ماه تصریح کرد: از سال آینده نمایشگاه کتاب در آبانماه برگزار می شود.

وی گفت: از مجموع 350 ناشر حاضر در نمایشگاه کتاب امسال، 50 ناشر از مازندران هستند.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری جشنواره فجر در دو سینمای مازندران افزود: هشت فیلم در مازندران در سینما سپهر ساری و سینما بهمن آمل اکران می شود.

وی با بیان اینکه برای اکران فیلم ها یجشنواره فجر تاکنون فقط سه استن اعلام آمادگی کرده اند تصریح کرد: خراسان، فارس و مازندران این سه استان هستند.

ابراهیمی با بیان اینکه جشنواره فجر از بیست و چهارم تا بیست و هشتم بهمن ماه برگزار می شود یادآور شد: اختتامیه جشنواره فیلم فجر 29 بهمن برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره شعر فجر در  18بهمن خاطرنشان کرد: این جشنواره در بابل و با حضور شاعران سطح استان و کشور برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه همایش ملی سلمان هراتی 27 بهمن با حضور وزیر ارشاد در تنکابن برگزار می شود اظهار داشت: تاکنون 34 مقاله از سراسر استان به این همایش ارسال شده که 16 مقاله توسط هیئت داوران انتخاب شده است.

ابراهیمی با اشاره به برگزاری جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های مجازی در 9 محور تصریح کرد: این جشنواره با محوریت شهدای رسانه است که 16 بهمن اسامی منتخبان اعلام می شود.

وی افزود: همایش امیر پازواری، 18 اسفندماه با مشارکت دانشگاه مازندران در این شهرستان برگزار می شود که دیوانی از امیر پازواری نیز به تازگی یافته ایم.

کد مطلب 1245028

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