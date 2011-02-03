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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کاهش محسوس دمای هوا تا صبح شنبه/ سامانه کم رمقی شنبه وارد می شود

کاهش محسوس دمای هوا تا صبح شنبه/ سامانه کم رمقی شنبه وارد می شود

مدیرکل پیش بینی هواشناسی کشور با اشاره به اینکه از امروز پنج شنبه تا صبح شنبه دمای هوا به شدت کاهش می یابد گفت: امروز غالب مناطق کشور درگیر بارش است که این بارش تا عصر امروز ادامه دارد.

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز(پنجشنبه) غالب مناطق کشور درگیر بارندگی برف و باران است، افزود: از سر شب بارش قطع می شود و کاهش دما به دنبال این قطع بارش بر کشور وارد می شود و این سرمای هوا برای فردا صبح بیشتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: دمای هوا در تهران حتی به 4 درجه زیر صفر خواهد رسید که شب سردی را رقم می زند ولی به نسبت رکورد  سرما فاصله زیادی دارد وسردترین شب تاریخ نیست. روز شنبه دمای هوا سرد خواهد بود ولی با ورود سامانه خفیف بارشی از غرب کشور هوا بعد از صبح شنبه تعدیل می شود.

رضازاده اظهار داشت: فردا جمعه کاهش دما محسوس است و با قطع بارشها در بیشتر نقاط کشور هوای سردی را در پیش رو داریم.

کد مطلب 1245030

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