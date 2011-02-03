بیست و هفتمین دوره جشنواره نقاش هنر در روستا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه جشنواره هنر در روستا بیست و هفتمین دوره جشنواره هنر در روستا را با برگزاری نمایشگاه عکس هنرمندان عکاس استانی و کشوری در تاریخ 13 و 14 بهمن ماه سالجاری در روستاهای چمازکتی و آهنگرکلا ی قائمشهر برگزار کرد.

به علت شرایط جوی در فصل زمستان شورای سیاتگذاری جشنواره فعالیت های کارگاهی جشنواره هنر در روستا را که در فضای باز روستاها برگزار می شده را به فضاهای سر پوشیده نمایشگاهی و نشست های علمی و تخصصی برنامه ریزی که این نمایشگاه حاصل تلاش عکاسان گروه هنری حجم سبز است که در چندین استان در تورهای مختلف عکاسی شرکت و آنرا در این دو روستاها به نمایش گذاشته اند.

عباس یزدان پناه، فرزانه فاضلی، رضا شکاری، محمد رضا عرب خزائلی، محسن عشقی، محبوبه عربعلی، فاطمه فاضلی، نیما آخوندی، یاسر یزدان پناه، محمد متولی، مریم فاضلی، حامد مشمولی و محمد رضا رضایی از جمله عکاسانی بودند که در این نمایشگاه دبیرخانه جشنواره هنر در روستا را یاری کردند.

بیست و هشتمین دوره این جشنواره در دوم اسفندماه سالجاری در محل دبیرخانه میزبان هنرمندان بومی مازندران است تا در فضای سالم و بدون رقابت بصورت آزاد به اجرای هنر جدید با زیر شاخه های آن از جمله هنر محیطی، چیدمان، هنر مفهومی و همچنین نقاشی و عکاسی بپردازند.

علاوه بر آزادی در موضوع دبیرخانه جشنواره هنر در روستا در آستانه روز درختکاری و بهار طبیعت موضوع درخت را برای هنرمندان پیشنهاد کرده است.

در بیست و هفتمین دوره جشنواره هنر در روستا، شورای روستاهای چمازکتی و آهنگرکلا وموسسه خیریه جوانان چمازکتی بیشترین همکاری را در برگزاری این نمایشگاه با دبیرخانه داشته اند.