صبای قم مقابل راه آهن هجومی بازی خواهد کرد

عبدالله ویسی در آستانه بازی تیمش در برابر راه آهن شهر ری که عصر شنبه در ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران برگزار خواهد شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: فکر می‌کنم بازی در مقابل راه آهن شهر ری بازی خیلی خوب، حساس و پرهیجانی شود و تیم صبای قم تا کنون روند رو به رشدی را داشته است و ما توانسته‌ایم از تمام تعطیلات و اردو‌ها به خوبی استفاده کنیم.



وی اظهار داشت: بازی تیم صبای قم در برابر راه آهن هجومی خواهد بود و با توجه به اینکه راه آهن میزبان می‌باشد و از شرایط میزبانی به خوبی استفاده خواهد کرد، تمام تلاشمان برای برد در این دیدار خواهد بود.



ویسی در خصوص وضعیت جسمی و روحی بازیکنان تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: بازیکنان از لحاظ جسمی و روحی در شرایط بسیار خوبی به سر می‌برند و کارهای تاکتیکی برای بازیکنان تیم قابل هضم است و به خوبی آن را انجام می‌دهند بدلیل اینکه بازیکنان با تجربه و با تکنیک هستند.



بیات در دیدار با شهری ری قادر به بازی نمی‌باشد



سرمربی تیم فوتبال صبای قم با اشاره به اینکه همچنان بیاتی نیا و خانی مصدوم هستند و نمی‌توانیم در بازی از آن‌ها استفاده کنیم بیان داشت: همچنین محسن بیات نیز بدلیل ضرب دیدگی و درد پشت زانویش قادر به بازی در برابر راه آهن شهری نخواهد بود.



100 درصد به راه آهن شناخت کامل دارم



وی بیان داشت: 100 درصد به بازیکنان تیم راه آهن شهر ری شناخت کامل دارم بدلیل اینکه چهار ماه گذشته مربی این تیم بوده‌ام و به نقاط ضعف و قوت این تیم آگاهی کامل دارم و با این آگاهی این تیم را برای بازیکنان آنالیز کرده‌ام و انشا الله با کار گروهی و تیمی پیروز میدان خواهیم بود.



شایان ذکر است، صبای قم 16 بهمن سال جاری ساعت 16 در ورزشگاه اختصاصی راه آهن در شهرک اکباتان تهران به مصاف تیم راه آهن شهر ری می‌رود.



لازم به ذکر است تیم فوتبال صبای قم هم اکنون با 20 بازی، 6 برد، هشت مساوی، 6 باخت، 25 گل زده، 22 گل خورده، تفاضل گل سه و 26 امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی در هفته بیست و یکم مسابقات لیگ بر‌تر کشور می‌باشد.



