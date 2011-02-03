جاده کرمان - یزد مسدود شد

معاون فرماندار انار در گفتگو با خبرنگارمهر در کرمان اظهارداشت: جاده کرمان - یزد در 30 کیلومتری انار به یزد مسدود شده و رفت و آمد خودروها به کندی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از جاده از انسداد بیرون آمده است گفت: چند ساعت جاده به دلیل سرعت بالای طوفان مسدود شد که به تازگی این انسداد کمتر شده است.

وی تصریح کرد: با حضور مستمر پلیس راه و نیروهای هلال احمر در جاده چند راننده ای که در طوفان اسیر شده بودند مشکلشان برطرف شد.

وی افزود: شیشه بعضی خودروها شکسته و برخی مسافرین خودروها با مشکل تنفسی مواجه شده بودند که خوشبختانه با حضور امداد گران هلال احمر مشکل برطرف شد.

معاون فرماندار انار گفت: محل اصلی وقوع طوفان در 30 کیلومتری شهر انار بوده و در خود شهری وزش شدید باد را داشتیم که چند تیر برق را از جا کنده و بخشی از شهر برق نداشتند که دقایقی پیش برق وصل شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی یادآورشد: احتمال دارد با سرعت یافتن طوفان جاده دوباره مسدود شود که پلیس راه و مسئولین راهداری در جاده حضور دارند.