آمریکا محتاطانه آماده عصر بعد از مبارک می شود/ تحولات در حال شکل گیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در تحلیلی به قلم "پیتر نیکلاس" نوشت : دولت اوباما رئیس جمهور مصر را ترغیب به اجرای اصلاحاتی جهت انتقال به دمکراسی می کند لکن با گذشت زمان تردید دولتمردان آمریکایی نسبت به اینکه متحد دراز مدت آمریکا در منطقه یعنی حسنی مبارک بتواند جان سالم به در ببرد بطور روزافزون افزایش می یابد.

لس آنجلس تایمز افزود : دولت آمریکا هنوز آماده رهاسازی مبارک حداقل به طور علنی نیست. مقامات آمریکایی همچنان لحن محتاطانه ای در تبیین نظرات خود به کار بر دارد که کشور مصر به کلی سقوط کرده و نیروهای تندرو زمام امور کشور را در دست گیرند.



البته مقامات دولتی آمریکا چه مقامات کنونی و چه مقامات سابق براین نظرند که در هر صورت یعنی با باقیماندن و یا برکناری مبارک، دوره دولتهای دیکتاتوری در مصر به پایان رسیده است.



به گفته یک مشاور سابق دولت آمریکا که در جریان مباحث داخلی مربوط به وضعیت مصر قرار دارد، دولتمردان آمریکایی نمی خواهند مبارک را به لبه پرتگاه بکشانند، اما این مسئله را درک می کنند که دوره زمامداری مبارک پایان یافته و تنها راه برای باقی ماندن اوبرمسند قدرت،سرکوب ظالمانه اقشار ملت خواهد بود که آن هم منتهی به انقلابی به مراتب رادیکال تر خواهد شد.



به گفته این مقام سابق آمریکایی که نام او به علت حساسیت مسئله فاش نشده،‌ دولت آمریکا به این مسئله واقف است که تغییر و تحولات در حال شکل گیری است و چند روز گذشته به این طرف آنها به این نتیجه رسیده اند که تلاش برای نجات رژیم مبارک به هر قیمت، ‌تلاشی بیهوده خواهد بود.



"پای دل " از مامورین سابق سیا که در حال حاضر از تحلیلگران پرسابقه موسسه بروکینگز است طی تحلیلی از وقایع مصر در سایت "فابیوس ماکسیموس" می نویسد : مارتین لوترکینگ رهبر آزادیخواهان سیاهپوست آمریکا در آخرین سال زندگی خود مداخله نظامی این کشور در جهان سوم را زیر سئوال برده و به نقل از جان اف کندی رئیس جمهور فقید آمریکا گفت: آنهایی که انقلابهای صلح آمیز را امکان ناپذیر می کنند،‌ انقلاب خشونت بار را غیر قابل اجتناب می کنند



وی ضمن اشاره به تاریخچه سرکوب حرکتهای اصلاح طلبانه دموکراتیک توسط سیا مانند اقدام این سازمان علیه مصدق در سال 193 می نویسد: امروز اگر مارتین لوترکینگ زنده بود و سیاست خارجی آمریکا در طول سه دهه گذشته را مشاهده می کرد می گفت : آنهایی که انقلابهای سکولار را غیر ممکن می کنند، انقلابهای تندرو اسلامیست را اجتناب ناپذیر می کنند.



به نوشته تحلیلگر بروکینگز،این مسئله حیاتی است که بدانیم آمریکا نقش کلیدی دراعتراضات مصر ندارد. آنها رهبری و هدایت آمریکا را نمی خواهند. سوظن نسبت به نیات آمریکا ریشه ای عمیق دربین مصریها دارد زیرا دهها سال است آنها شاهد حمایت آمریکا از حسنی مبارک بوده اند.