تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سی ام صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم فوریه سال 2011 میلادی.

- بازی‌های آسیایی زمستانی 2011 امروز هم با رقابت ورزشکاران در رشته‌های مختلف در کشور قزاقستان پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدار دورتموند و شالکه آغاز می‌شود.

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* الاهلی - الظفره

* الوحده - الوصل



