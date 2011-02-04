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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: پیگیری هفتمین دوره بازی‌های آسیایی زمستانی و برگزاری مسابقات باشگاهی فوتبال در اروپا و آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه پانزدهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سی ام صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم فوریه سال 2011 میلادی.

-  بازی‌های آسیایی زمستانی 2011 امروز هم با رقابت ورزشکاران در رشته‌های مختلف در کشور قزاقستان پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و یکم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدار دورتموند و شالکه آغاز می‌شود.

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* الاهلی - الظفره
* الوحده - الوصل


 

کد مطلب 1245041

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