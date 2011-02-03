شناخت ویژگی عصر و زمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیران و مسئولین شهرستان شیراز گفت: روزها و زمانها هر کدام مثل یکدیگر هستند ولی برخورد ما با یک روز و ایام مشخص بدان معنا می بخشد.

وی افزود: دهه فجر ایامی است که هر روز برای انقلاب ما یک درس است که مدیران و مسئولین باید آن فرصتها را غنیمت شمارند چراکه تعامل مسئولین با این روزها مثبت است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه در این ایام باید مسئولین نهایت استفاده را داشته باشند، گفت: شناخت ویژگی زمان یک اولویت است چراکه اگر مسئولین و مدیران از این فرصت به درستی استفاده نکنند تکرار مجدد این فرصت شاید میسر نشود به خصوص در این 10 روز که به طور کامل روشن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیازهای جامعه باید شناخته شود، اظهار داشت: امانتداری کردن و امانت را به اهل سپردن احتیاج به نشانه ها و مقدمات و شناخت از جامعه دارد که بر اساس این شناختها نیازهای جامعه نیز برآورده شود.

آیت الله ایمانی ادامه داد: برای رفع مشکلات و نیازهای مردم در مرحله اول باید نیازها را درک کرد و پس از آگاهی از آنها با برنامه ریزی صحیح و درست اقدام به رفع مشکلات کرد.

امام جمعه شیراز خطاب به مسئولین گفت: در نظام اسلامی خدمت گزاری و مسئولیت یعنی امانتی را عهده دار شدن و این امانت را به موقع به اهل خود بازگرداندن که کلمه مسئول نیز از این موضوع اتخاذ شده به معنای فردی که مورد پرسش قرار می گیرد.

در ادامه این مراسم فرماندار شیراز نیز گفت: در دهه فجر شاهد به ثمر نشستن پروژه های بزرگی در این شهرستان خواهیم بود که افتتاح بزرگترین شرکت سرم سازی در سطح خاورمیانه از جمله این دستاوردها محسوب می شود.

حسین قاسمی یادآور شد: افتتاح خط مونتاژ پژو پارس و ورود شیراز به باشگاه خودرو سازی کشور از جمله اقداماتی است که بسیار با اهمیت است.