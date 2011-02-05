به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نمایشگاه کتاب اردبیل در روزهای سرد بهمن در شرایطی برگزار شد که به دلایل متعدد از جمله برپایی نمایشگاه در فصل زمستان، تبلیغات نامناسب، همزمانی نمایشگاه با ایام ماه صفر، عدم حضور ناشران برتر، تعطیلی دانشگاه ها، دوری نمایشگاه از مرکز شهر و مشکلات ایاب و ذهاب و... نتوانست انتظارات را برآورده کند.

چنانچه مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز پیش از این با اشاره به عدم افزایش ناشران شرکت کننده در نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گذشته، برپایی نمایشگاه در فصل زمستان، شرایط نامناسب جوی، فصل غیر فعال حوزه کتاب، نبود غرفه و... را از جمله دلایل آن عنوان کرده و اعلام داشته بود با توجه به شرایط آب و هوایی استان در بهمن ماه، پیشنهاد شده تا هشتمین نمایشگاه کتاب استان در دهه آخر شهریور ماه سال 90 برگزار شود.

البته افزایش قیمت کتب نیز که طی چند سال گذشته با جهش چشمگیر، یار مهربان را تبدیل به طلای سفید کرده یکی از مهمترین دلایلی بود که به عاملی برای مخاطب گریزی و عدم استقبال چشمگیر شهروندان تبدیل شد و حتی تخفیف 40 درصدی نمایشگاه امسال نیز نتوانست مخاطبان را کتاب به دست از درب خروجی هدایت کند.

نگاه صرف معنوی بر نمایشگاه کتاب اردبیل حاکم نبود



نمایشگاه امسال با وجود اینکه به لحاظ کمی و کیفی غرفه و کتابهای ارائه شده با سالهای قبل متفاوت بود، اما به مانند دوره های گذشته، نگاه صرف معنوی بر نمایشگاه حاکم نشد و نگاه اکثر غرفه داران به کتاب و مخاطب یک نگاه اقتصادی و دور از نگاه معنوی فرهنگی بود.



معمولا کارشناسان فرهنگی، نمایشگاه های کتاب را در دو زمینه دستاوردهای سطحی و عمقی ارزیابی می کنند، از نظر آنها پیشرفت در نوع اول را می توان در افزایش تعداد ناشران و تعداد مخاطبان بیان کرد و دستاوردهای عمقی را می توان در برقراری ارتباط ناشران با مخاطب و نوع نگاه غرفه داران به کتاب ارزیابی کرد.



با وجود اینکه نمایشگاه کتاب اردبیل در زمینه سطحی نیز با مشکل مواجه بود، نگاه غیراقتصادی به کتاب و مخاطب باعث شد که در زمینه عمقی و دستیابی به توسعه پایدار فرهنگ کتاب و مطالعه نیز با مشکلات اساسی و جدی روبرو باشد. به طوریکه در اظهارات مدیران اجرایی این نمایشگاه نیز فروش بالای 100 میلیون تومانی به مثابه موفقیت بی نظیر و قابل توجهی عنوان شد.





افزایش تعداد ناشران، عناوین ارایه شده و تا حدودی تعداد مخاطبان در این نمایشگاه شاید برای مدیران آمارگرا پیشرفت قابل توجهی باشد، اما این آمار در کشورهایی که از فرهنگ غنی و پرباری در این زمینه برخوردارند، ارتباط معنوی و فرهنگی ناشر و مخاطب، پاسخگویی به مخاطب، مخاطب شناسی، شکل گیری کار فکری و فرهنگی و... بسیار مهمتر از آمارهای سطحی و مورد تاکید است.

ضرورت بیان واقعیتها در حوزه فرهنگی



یکی از اساتید دانشگاه های اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر میزان نشر کتاب را یکی از شاخصه های توسعه عنوان کرد و یاد آور شد: جامعه کنونی ما در این زمینه با استانداردهای جهانی و حتی منطقه ای فاصله بسیار زیادی دارد.



مقایسه سرانه مطالعه 8 تا 10 دقیقه ای شهروندان ایرانی با سرانه 45 دقیقه ای در دنیا نشان می دهد که ما در این زمینه به توسعه دست نیافته ایم استاد دانشگاه های اردبیل امیر محمد نژاد با بیان اینکه میزان آگاهی و دانایی در جامعه ارتباط مستقیم با میزان مطالعه و کتابخوانی دارد، افزود: مقایسه تیراژ دو هزار جلدی کتب منتشر شده در کشور با سرانه 70 هزار برای هر عنوان کتاب در کشورهای دیگر و سرانه مطالعه 8 تا 10 دقیقه ای شهروندان ایرانی با سرانه 45 دقیقه ای در دنیا نشان می دهد که ما در این زمینه به توسعه دست نیافته ایم. امیر محمد نژاد با بیان اینکه میزان آگاهی و دانایی در جامعه ارتباط مستقیم با میزان مطالعه و کتابخوانی دارد، افزود: مقایسه تیراژ دو هزار جلدی کتب منتشر شده در کشور با سرانه 70 هزار برای هر عنوان کتاب در کشورهای دیگر و سرانه مطالعه 8 تا 10 دقیقه ای شهروندان ایرانی با سرانه 45 دقیقه ای در دنیا نشان می دهد که ما در این زمینه به توسعه دست نیافته ایم.

وی با بیان اینکه هم اکنون آمارها نشان می دهد که برای هر 10 ایرانی یک جلد کتاب به فروش می رود و از جمعیت 70 میلیونی کشورمان کمتر از دو میلیون نفر عضو کتابخانه ها هستند، متذکر شد: سرانه نیم درصدی خرید کتاب در سبد هر خانواده ایرانی با آمارهای چند صد هزار نفری بازدید کنندگان نمایشگاه ها که از سوی مسئولین عنوان می شود، همخوانی ندارد.



استاد دانشگاه های اردبیل با تاکید بر ضرورت بیان واقعیتهای موجود در حوزه فرهنگی کشور و به خصوص فرهنگ مطالعه و حوزه کتاب و کتابخوانی استان یاد آور شد: متولیان فرهنگ و مجریان برگزاری نمایشگاه بدانند که میزان بازدیدکنندگان را نباید به عنوان سند موفقیت نمایشگاه و تاثیر شگرف آن در رشد کتابخوانی، و دستیابی به اهداف پیش بینی شده قرار دهند.



وی با بیان اینکه باید در حوزه فرهنگ و ادبیات با واقعیت برخورد کرد، افزود: نمایشگاه کتاب استانی و حتی بین المللی تهران به تفرجگاه و فروشگاه بزرگی تبدیل شده است، چرا که اگر کمتر از نیمی از این مخاطبین و بازدید کنندگان نیز کتابخوان بودند، اکنون باید پر رونق ترین بخش اقتصاد ما نشر و چاپ و تالیف کتاب بود.



ضرورت ایجاد انگیزه برای ارتقای سطح فرهنگ مطالعه



محمد نژاد خاطر نشان کرد: واکاوی و بازنگری در مورد علل کاهش سطح مطالعه در زندگی روزانه مردم نشان می دهد که بی شک برای ارتقای سطح فرهنگ مطالعه در کشور تاکنون انگیزه ای نیز ایجاد نشده است.



وی با بیان اینکه انگیزه کتابخوانی باید از سنین کودکی، نوجوانی و جوانی به فرد القا شود، بهترین مکان برای تحقق این مهم را مدارس و نظام آموزش و پرورش کشور برشمرد و تصریح کرد: اگر معلمان بتوانند با اعمال شرایطی دانش آموزان را در راستای مطالعات غیردرسی و پژوهشی ترغیب و در آنها ایجاد انگیزه نمایند، می توان با ارائه کتب متنوع و غیردرسی به دانش آموزان در این زمینه گامهای اساسی برداشت.



این استاد دانشگاه با اشاره به نقش رسانه ملی در ارتقای سطح فرهنگ جاعه اظهار داشت: البته میزان مطالعه را نباید تنها در مطالعه کتاب جستجو کرد و مطالعه روزنامه، مراجعه به وبگاههای اینترنتی و... هم جز مطالعه است.



رامین مستعد کارشناس علوم دامی نیز با اشاره به توزیع نامناسب کتاب در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و آموزشی ابراز داشت: واضح است که این نمایشگاه در ارائه کتب علمی و آموزشی بویژه در تخصصهای مختلف دانشگاهی برنامه رزی نکرده است.



وی با بیان اینکه این نمایشگاه از منابع و عناوین جدیدی در زمینه کتب علمی، علوم کشاورزی و دامی برخوردار نبود، افزود: نحوه ی چیدمان کتابها نیز در نمایشگاه به گونه ای است که برای پیدا کردن یک کتاب با موضوع خاص، بازدید کننده مجبور است اکثر غرفه ها را بازدید کند.



نمایشگاه اردبیل برای طیف محدودی کارایی داشت



کارشناس علوم دامی در اردبیل تصریح کرد: در این نمایشگاه فقط تعدادی از طیفها و مخاطبان در نظر گرفته شده و تنوع کتب تخصصی بسیار پایین است و این می تواند برای برخی از بازدید کنندگان که برای دسترسی به کتابهای تخصصی و ویژه به نمایشگاه می آیند، ناامید کننده باشد.



ناشران: 35 تا 40 هزار نفر از نمایشگاه اردبیل دیدن کردند. مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل: نمایشگاه کتاب اردبیل پذیرای 150 هزار بازدید کننده بود. وی با بیان اینکه در این نمایشگاه فقط یکی از انتشارات کتب تخصصی کشاورزی، صنایع غذایی، علوم دامی و شیلات را عرضه کرده بود، متذکر شد: عناوین کتب ارائه شده در این انتشارات نیز جدید نبوده و از غنی محتوایی برای مخاطب برخوردار نیست. وی با بیان اینکه در این نمایشگاه فقط یکی از انتشارات کتب تخصصی کشاورزی، صنایع غذایی، علوم دامی و شیلات را عرضه کرده بود، متذکر شد: عناوین کتب ارائه شده در این انتشارات نیز جدید نبوده و از غنی محتوایی برای مخاطب برخوردار نیست.



عدم عرضه کتابهای غنی و پر بار که ارزش معنوی و فرهنگی دارند و عدم حضور انتشارات معروف و مطرح کشور در این نمایشگاه نیز از دیگر مشکلات و چالشهای نمایشگاه بود، چنانچه اگر بخش کودک و نوجوان و بخش معارف از نمایشگاه حذف می شد، سایر غرفه ها در جذب مخاطبین و علاقمندان موفق نبودند.

شاید نقطه عطف نمایشگاه حضور کودکان بویژه دانش آموزان مدارس استان باشد که با هماهنگی دستگاه فرهنگی با آموزش و پرورش از این نمایشگاه بازدید کردند، با اینکه به نظر رسید سبد خرید این قشر نیز خالی از کالای به اسم کتاب بود و تنها به زنگ تفریحی برای دانش آموزان تبدیل شد.

برای مخاطبان کالاهای فرهنگی سلیقه سازی شود

متاسفانه فروش آخرین سال انتشار کتابها نیز از دلایلی بود که بازدید کنددگان تمایلی برای خرید نداشتند، به نظر آنها بازار کتاب در چند سال گذشته به حدی نوسانات داشته که خریدار ترجیح می دهد همان کتاب را در تاریخ انتشار چند سال قبل خود خریداری کند تا بتواند در سبد خرید خود صرفه جویی کند.

خدیجه منصوری دانشجوی یکی از دانشگاه های اردبیل نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید برای مخاطبین کالاهای فرهنگی سلیقه سازی شود، اظهار داشت: با وجود کتابهایی که اگر تا آخرین صفحه هم مطالعه شود اما باری بردانسته های فرد اضافه نمی کند، خرید کتاب باید آگاهانه باشد و حتی اگر مخاطب آگاهی لازم را نداشت، نویسنده یا ناشر این آگاهی را به او تزریق کند که به این مهم در نمایشگاه کتاب اردبیل توجهی نشده بود.

وی اضافه کرد: شعار تشویق مردم به قراردادن کتاب در سبد خرید خانوار تنها زمانی به واقعیت می پیوندد که خانوار بتواند با آگاهی و سهولت کتاب مورد نظر خود را تهیه کند که دستیابی به این آگاهی و سهولت نیز با سلیقه سازی، کاهش هزینه کتاب و دسترسی آسان به آن محقق خواهد شد.



کتاب در اردبیل کالایی تجملی است



این دانشجو با بیان اینکه هم اکنون کتاب در سبد خانوارهای ایرانی بویژه شهروندان اردبیلی که از نظر اقتصادی و درآمدزایی با مشکل روبرو هستند، کالایی تجملی محسوب می شود، افزود: برای رفع این کمبود باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا همه ضمن دسترسی به نمایشگاه و بازدید از آن، بتوانند برخی کتابهای ضروری و مورد نیاز را تهیه کنند.



وی به جایگاه ویژه کتاب به عنوان یکی از گزینه های کسب آگاهی و دانش اشاره کرد و متذکر شد: با وجود این و علیرغم افزایش پایگاه های اطلاع رسانی در محیطهای مجازی و رشد گسترده رایانه کتابها (کتابهای الکترونیکی) کتاب، رسانه های نوشتاری، تلویزیون و سینما از همان جایگاه قبلی برخوردارند.



ابهام در تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه اردبیل



درعین حال برخی از شرکت کنندگان، دوری محل برپایی نمایشگاه از مرکز شهر را از جمله مشکلاتی عنوان کردند که دراستقبال مردم از این رویداد فرهنگی تاثیر گذاشته است. یکی از غرفه داران دوری نمایشگاه را از دلایل استقبال کم شهروندان عنوان کرد و یاد آور شد: استقبال مردم در مدت برگزاری نمایشگاه نسبت به دیگر نمایشگاههای که در دیگر نقاط کشور شرکت کرده ایم، خوب نبوده است.



وی حضور تعداد بازدیدکنندگان از این نمایشگاه را روزانه سه تا پنج هزار نفر و در طی هفت روز برگزاری در حدود 35 تا 40 هزار مخاطب عنوان کرد و افزود: اگر چنین فضایی در داخل شهر در نظر گرفته می شد، مطلوب تر و در استقبال بیشتر مردم تاثیرگذار تر بود.



پیش از این مسئولین برگزاری نمایشگاه کتاب اردبیل مجموع بازیدکنندگان و استقبال مردم استان از نمایشگاه را بالغ بر 150 هزار نفر عنوان کرده بودند. پیش از این مسئولین برگزاری نمایشگاه کتاب اردبیل مجموع بازیدکنندگان و استقبال مردم استان از نمایشگاه را بالغ بر 150 هزار نفر عنوان کرده بودند. در همین خصوص مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر استقبال شهروندان از هفتمین نمایشگاه کتاب استانی را مطلوب دانست.

منصور شرفی خاطر نشان کرد: استقبال خوب مردم از هفتمین نمایشگاه کتاب اردبیل نشان داد که باید حمایت جدی ‌تر از ناشران و پدید آورندگان آثار مختلف در حوزه کتاب داشته باشیم.



کتاب در سبد خانوارهای ایرانی بویژه شهروندان اردبیلی که از نظر اقتصادی و درآمدزایی با مشکل روبرو هستند، کالایی تجملی محسوب می شود. خدیجه منصوری:

وی علاقه و انگیزه مردم استان اردبیل در گرایش به کتاب و کتابخوانی را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: این نمایشگاه با توجه به اینکه در فصل فراغت تحصیل جوانان و دانش ‌آموزان برگزار شد، از استقبال کم‌نظیر برخوردار بود و میزان خرید نیز در مقایسه با سا‌های گذشته افزایش یافته است. وی علاقه و انگیزه مردم استان اردبیل در گرایش به کتاب و کتابخوانی را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: این نمایشگاه با توجه به اینکه در فصل فراغت تحصیل جوانان و دانش ‌آموزان برگزار شد، از استقبال کم‌نظیر برخوردار بود و میزان خرید نیز در مقایسه با سا‌های گذشته افزایش یافته است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به رضایت 85 درصد بازدید کنندگان از امکانات، فضا، تعداد و محتوای کتابها در نمایشگاه کتاب اردبیل گفت: اردبیل آماده است تا هر شش ماه یک بار میزبان این نمایشگاه باشد تا به صورت مستمر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی که از ابزارهای توسعه فرهنگی است، رونق مضاعف پیدا کند.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در مقاسیه با دوره‌های قبل از لحاظ عناوین و محتوا تفاوت زیادی داشته است، تاکید کرد: در این نمایشگاه ناشران معتبر کشور و استان شرکت کردند و از لحاظ محتوایی کتابهایی که مورد نیاز علاقمندان است، عرضه شد.

برگزاری نمایشگاه کتاب اردبیل به صورت بین المللی

شرفی از تلاشهای صورت گرفته برای برگزاری این نمایشگاه به صورت بین المللی خبر داد و تصریح کرد: روند برگزاری نمایشگاه یک حرکت مثبت و پویا در جهت توسعه فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه است و امیدواریم با نگاه و توجه عمیق تر مسئولین در سالهای آینده با گستردگی و سطح مطلوب تری تداوم یابد.

نمایشگاه کتاب استان اردبیل را فرصتی برای ارایه کالاهای فرهنگی به مشتاقان علم برشمرد و اظهار داشت: نمایشگاه کتاب مجالی برای تقویت ارتباط خردورزان، مولفان و ترجمان منطقه بوده و تداوم این گونه نمایشگاهها در استان می تواند در ارتقا فرهنگ مطالعه نقش محوری و اساسی داشته باشد.

باید کتابهای ارزان قیمت در اختیار مردم قرار گیرد

وی بر لزوم بستر سازی برای شکوفایی فرهنگ مکتوب توسط نهادهای فرهنگی تاکید کرد و با بیان اینکه کتاب عامل ارتباط نسلها و انتقال دانایی و علوم از نسل قدیم به نسل آینده است، یاد آور شد: باید کتابهای ارزان قیمت در اختیار مردم و پژوهشگران قرار گیرد تا رشد کتابخوانی محقق و در این زمینه سرعت توسعه افزایش یابد.

با وجود این اختصاص یارانه 230 میلیون تومانی برای خرید کتاب شهروندان به نمایشگاه استانی اردبیل نشان داد که این نمایشگاه به لحاظ جذب مخاطب و توسعه فرهنگ مطالعه در استان رشد چشمگیری نداشته است، چرا که دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس میزان استقبال مردم از نمایشگاههای استانی میزان یارانه‌ها را تعیین می ‌کند.



باید توجه داشت که این میزان اعتبار رقم بالایی در میان یارانه‌ های اختصاص یافته به نمایشگاههای استانی کتاب محسوب نمی شود و نمایشگاه کتاب استان فارس که در آبان ماه جاری برگزار شد، با 630 میلیون تومان یارانه رکورد دار میزان یارانه در بین نمایشگاههای استانی است.

بی شک در طی هفت دوره گذشته، نمایشگاه کتاب اردبیل همیشه یاسی را در دل زنده می کند و منتظرت می گذارد تا سال بعد شاید تحولی را شاهد باشیم، اما امسال نیز این تحول را نه در نحوه برگزاری و نه در استقبال و جذب مخاطب و حتی رشد و توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان شاهد نبودیم و حتی برنامه های جنبی نمایشگاه هم آنچنان دستاوردی نداشت تا باز انتظاری برای سال بعد که حتما متحول خواهیم شد.

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گزارش: محمد میرزایی ناطق و ونوس بهنود