به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، نمایشگاه کتاب اردبیل در روزهای سرد بهمن در شرایطی برگزار شد که به دلایل متعدد از جمله برپایی نمایشگاه در فصل زمستان، تبلیغات نامناسب، همزمانی نمایشگاه با ایام ماه صفر، عدم حضور ناشران برتر، تعطیلی دانشگاه ها، دوری نمایشگاه از مرکز شهر و مشکلات ایاب و ذهاب و... نتوانست انتظارات را برآورده کند.
نمایشگاه امسال با وجود اینکه به لحاظ کمی و کیفی غرفه و کتابهای ارائه شده با سالهای قبل متفاوت بود، اما به مانند دوره های گذشته، نگاه صرف معنوی بر نمایشگاه حاکم نشد و نگاه اکثر غرفه داران به کتاب و مخاطب یک نگاه اقتصادی و دور از نگاه معنوی فرهنگی بود.
معمولا کارشناسان فرهنگی، نمایشگاه های کتاب را در دو زمینه دستاوردهای سطحی و عمقی ارزیابی می کنند، از نظر آنها پیشرفت در نوع اول را می توان در افزایش تعداد ناشران و تعداد مخاطبان بیان کرد و دستاوردهای عمقی را می توان در برقراری ارتباط ناشران با مخاطب و نوع نگاه غرفه داران به کتاب ارزیابی کرد.
با وجود اینکه نمایشگاه کتاب اردبیل در زمینه سطحی نیز با مشکل مواجه بود، نگاه غیراقتصادی به کتاب و مخاطب باعث شد که در زمینه عمقی و دستیابی به توسعه پایدار فرهنگ کتاب و مطالعه نیز با مشکلات اساسی و جدی روبرو باشد. به طوریکه در اظهارات مدیران اجرایی این نمایشگاه نیز فروش بالای 100 میلیون تومانی به مثابه موفقیت بی نظیر و قابل توجهی عنوان شد.
یکی از اساتید دانشگاه های اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر میزان نشر کتاب را یکی از شاخصه های توسعه عنوان کرد و یاد آور شد: جامعه کنونی ما در این زمینه با استانداردهای جهانی و حتی منطقه ای فاصله بسیار زیادی دارد.
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مقایسه سرانه مطالعه 8 تا 10 دقیقه ای شهروندان ایرانی با سرانه 45 دقیقه ای در دنیا نشان می دهد که ما در این زمینه به توسعه دست نیافته ایم
|استاد دانشگاه های اردبیل
استاد دانشگاه های اردبیل با تاکید بر ضرورت بیان واقعیتهای موجود در حوزه فرهنگی کشور و به خصوص فرهنگ مطالعه و حوزه کتاب و کتابخوانی استان یاد آور شد: متولیان فرهنگ و مجریان برگزاری نمایشگاه بدانند که میزان بازدیدکنندگان را نباید به عنوان سند موفقیت نمایشگاه و تاثیر شگرف آن در رشد کتابخوانی، و دستیابی به اهداف پیش بینی شده قرار دهند.
وی با بیان اینکه باید در حوزه فرهنگ و ادبیات با واقعیت برخورد کرد، افزود: نمایشگاه کتاب استانی و حتی بین المللی تهران به تفرجگاه و فروشگاه بزرگی تبدیل شده است، چرا که اگر کمتر از نیمی از این مخاطبین و بازدید کنندگان نیز کتابخوان بودند، اکنون باید پر رونق ترین بخش اقتصاد ما نشر و چاپ و تالیف کتاب بود.
ضرورت ایجاد انگیزه برای ارتقای سطح فرهنگ مطالعه
محمد نژاد خاطر نشان کرد: واکاوی و بازنگری در مورد علل کاهش سطح مطالعه در زندگی روزانه مردم نشان می دهد که بی شک برای ارتقای سطح فرهنگ مطالعه در کشور تاکنون انگیزه ای نیز ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه انگیزه کتابخوانی باید از سنین کودکی، نوجوانی و جوانی به فرد القا شود، بهترین مکان برای تحقق این مهم را مدارس و نظام آموزش و پرورش کشور برشمرد و تصریح کرد: اگر معلمان بتوانند با اعمال شرایطی دانش آموزان را در راستای مطالعات غیردرسی و پژوهشی ترغیب و در آنها ایجاد انگیزه نمایند، می توان با ارائه کتب متنوع و غیردرسی به دانش آموزان در این زمینه گامهای اساسی برداشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش رسانه ملی در ارتقای سطح فرهنگ جاعه اظهار داشت: البته میزان مطالعه را نباید تنها در مطالعه کتاب جستجو کرد و مطالعه روزنامه، مراجعه به وبگاههای اینترنتی و... هم جز مطالعه است.
رامین مستعد کارشناس علوم دامی نیز با اشاره به توزیع نامناسب کتاب در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و آموزشی ابراز داشت: واضح است که این نمایشگاه در ارائه کتب علمی و آموزشی بویژه در تخصصهای مختلف دانشگاهی برنامه رزی نکرده است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه از منابع و عناوین جدیدی در زمینه کتب علمی، علوم کشاورزی و دامی برخوردار نبود، افزود: نحوه ی چیدمان کتابها نیز در نمایشگاه به گونه ای است که برای پیدا کردن یک کتاب با موضوع خاص، بازدید کننده مجبور است اکثر غرفه ها را بازدید کند.
نمایشگاه اردبیل برای طیف محدودی کارایی داشت
کارشناس علوم دامی در اردبیل تصریح کرد: در این نمایشگاه فقط تعدادی از طیفها و مخاطبان در نظر گرفته شده و تنوع کتب تخصصی بسیار پایین است و این می تواند برای برخی از بازدید کنندگان که برای دسترسی به کتابهای تخصصی و ویژه به نمایشگاه می آیند، ناامید کننده باشد.
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ناشران: 35 تا 40 هزار نفر از نمایشگاه اردبیل دیدن کردند.
مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل: نمایشگاه کتاب اردبیل پذیرای 150 هزار بازدید کننده بود.
عدم عرضه کتابهای غنی و پر بار که ارزش معنوی و فرهنگی دارند و عدم حضور انتشارات معروف و مطرح کشور در این نمایشگاه نیز از دیگر مشکلات و چالشهای نمایشگاه بود، چنانچه اگر بخش کودک و نوجوان و بخش معارف از نمایشگاه حذف می شد، سایر غرفه ها در جذب مخاطبین و علاقمندان موفق نبودند.
کتاب در اردبیل کالایی تجملی است
این دانشجو با بیان اینکه هم اکنون کتاب در سبد خانوارهای ایرانی بویژه شهروندان اردبیلی که از نظر اقتصادی و درآمدزایی با مشکل روبرو هستند، کالایی تجملی محسوب می شود، افزود: برای رفع این کمبود باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا همه ضمن دسترسی به نمایشگاه و بازدید از آن، بتوانند برخی کتابهای ضروری و مورد نیاز را تهیه کنند.
وی به جایگاه ویژه کتاب به عنوان یکی از گزینه های کسب آگاهی و دانش اشاره کرد و متذکر شد: با وجود این و علیرغم افزایش پایگاه های اطلاع رسانی در محیطهای مجازی و رشد گسترده رایانه کتابها (کتابهای الکترونیکی) کتاب، رسانه های نوشتاری، تلویزیون و سینما از همان جایگاه قبلی برخوردارند.
ابهام در تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه اردبیل
درعین حال برخی از شرکت کنندگان، دوری محل برپایی نمایشگاه از مرکز شهر را از جمله مشکلاتی عنوان کردند که دراستقبال مردم از این رویداد فرهنگی تاثیر گذاشته است. یکی از غرفه داران دوری نمایشگاه را از دلایل استقبال کم شهروندان عنوان کرد و یاد آور شد: استقبال مردم در مدت برگزاری نمایشگاه نسبت به دیگر نمایشگاههای که در دیگر نقاط کشور شرکت کرده ایم، خوب نبوده است.
وی حضور تعداد بازدیدکنندگان از این نمایشگاه را روزانه سه تا پنج هزار نفر و در طی هفت روز برگزاری در حدود 35 تا 40 هزار مخاطب عنوان کرد و افزود: اگر چنین فضایی در داخل شهر در نظر گرفته می شد، مطلوب تر و در استقبال بیشتر مردم تاثیرگذار تر بود.
پیش از این مسئولین برگزاری نمایشگاه کتاب اردبیل مجموع بازیدکنندگان و استقبال مردم استان از نمایشگاه را بالغ بر 150 هزار نفر عنوان کرده بودند.
در همین خصوص مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر استقبال شهروندان از هفتمین نمایشگاه کتاب استانی را مطلوب دانست.
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کتاب در سبد خانوارهای ایرانی بویژه شهروندان اردبیلی که از نظر اقتصادی و درآمدزایی با مشکل روبرو هستند، کالایی تجملی محسوب می شود.
|خدیجه منصوری:
وی علاقه و انگیزه مردم استان اردبیل در گرایش به کتاب و کتابخوانی را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: این نمایشگاه با توجه به اینکه در فصل فراغت تحصیل جوانان و دانش آموزان برگزار شد، از استقبال کمنظیر برخوردار بود و میزان خرید نیز در مقایسه با ساهای گذشته افزایش یافته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به رضایت 85 درصد بازدید کنندگان از امکانات، فضا، تعداد و محتوای کتابها در نمایشگاه کتاب اردبیل گفت: اردبیل آماده است تا هر شش ماه یک بار میزبان این نمایشگاه باشد تا به صورت مستمر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی که از ابزارهای توسعه فرهنگی است، رونق مضاعف پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در مقاسیه با دورههای قبل از لحاظ عناوین و محتوا تفاوت زیادی داشته است، تاکید کرد: در این نمایشگاه ناشران معتبر کشور و استان شرکت کردند و از لحاظ محتوایی کتابهایی که مورد نیاز علاقمندان است، عرضه شد.
باید توجه داشت که این میزان اعتبار رقم بالایی در میان یارانه های اختصاص یافته به نمایشگاههای استانی کتاب محسوب نمی شود و نمایشگاه کتاب استان فارس که در آبان ماه جاری برگزار شد، با 630 میلیون تومان یارانه رکورد دار میزان یارانه در بین نمایشگاههای استانی است.
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