آمریکا و مخمصه مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در مقاله ای در این باره نوشت: حسنی مبارک در مصر و علی عبدالله صالح در یمن هر دو باید منتظر چنین روزهایی می بودند، اما آنها با 30 و 23 سال حکومت توجهی به افزایش بیکاری جوانان، سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی و گسترش فساد در سیستم حکومتی خود نکردند. مردم این کشورها حق دارند دولتهای خود را بازخواست کنند. وضعیت موجود غیر قابل قبول است و به مرحله انفجار رسیده است.

واشنگتن پست می افزاید:‌ دولت حسنی مبارک از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است که سالانه 1.5میلیارد دلار از واشنگتن کمک دریافت می کند. مصر بزرگترین کشور عربی است که با اسرائیل معاهده صلح امضا نموده است. یمن هم که به محل امنی برای گروههای القاعده تبدیل شده بود به آمریکا این اختیار را داده تا آزادانه علیه آنها وارد جنگ شود. همه اینها اکنون آمریکا را در یک مخمصه ای قرارداده تا نتواند بین منافع ملی و مسئولیتهای انسانی و اخلاق خود توازنی بوجود آورد.

آمریکا از طرفی می خواهد در کنار مردم برای مقابله با دیکتاتورها بایستد و ازطرفی نمی داند که با سقوط مبارک سرنوشت صلح با رژیم اسرائیل چه خواهد شد و یا با برکناری علی عبدالله صالح جنگ با القاعده دراین منطقه را چگونه می تواند ادامه دهد.

واشنگتن پست در ادامه می افزاید: در گذشته هم آمریکا با قربانی کردن مسائل حقوق بشر از دیکتاتورهای امثال "مارکوس" حمایت نموده است، ولی همانگونه که در فیلیپین اتفاق افتاد مردم علیه حکومت مارکوس قیام کردند.

این مقاله با تشریح وضعیت کنونی مصر و سردرگمی مقامات آمریکایی دراعلام مواضع ضد و نقیض، می افزاید چنانچه حسنی مبارک با خشونیت تظاهرات مرم را به خون بکشد و به تغییر و اصلاحات اساسی دست نزند دولت اوباما باید کمکهای آمریکا به مصر را قطع کند.