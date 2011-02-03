سربلندی ایران اسلامی در سایه ولایت پذیری و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، حجت الاسلام محمد اسماعیل قاسمی طوسی ظهر پنجشنبه در یادواره 10 تن از شهدای روستای شهاب الدین نکا اظهارداشت: ولایت فقیه ستون و راس برنامه های انقلاب اسلامی است و باید این مسئله مورد توجه ویژه ما قرار گیرد.

وی افزود: جامعه با ولایت فقیه در راه درست و اصولی قرار می گیرد و ناامنی موجود در بسیاری از کشورها به دلیل عدم وجود رهبری دینی است.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: امنیت و آسایش کنونی انقلاب ما در سایه رهبری های امام راحل(ره) و خون پاک شهدا است.

قاسمی طوسی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران هم اکنون مراحل تکامل، رشد و پویایی خود را پشت سر می گذارد و باعث ترس تمامی دشمنان نظام و انقلاب شده است.

وی از شهدا به عنوان گنجینه های انقلاب و نظام یاد برد که یاد و خاطره رشادتهای آن ها باید در هر شرایطی الگو باشد و اگر آنان نبودند زمین خدا را فساد فرا می گرفت.

قاسمی ادامه داد: شهدا با بصیرت و شناخت در همه صحنه ها و عرصه ها حضور فعال داشتند و به کشورمان عزت، آبرو، شهرت و قدرت بخشیدند.

وی افزود: انقلاب اسلامی ما مدیون روشنگری های امام راحل و از خود گذشتگی شهداست و باید این مسائل با الگوپذیری از ولایت فقیه در جامعه نهادینه شود.

وی با تاکید بر تبیین ارزشهای واقعی شهدا و انقلاب خاطرنشان کرد: وظیف ما در این برهه از زمان و با جنگ نرم دشمن بیشتر از گذشته است و باید با بصیرت افزایی مانع حملات نرم دشمن شویم.

قاسمی طوسی بیان داشت: مجالس شهدا همچون شهدا براساس صداقت و شهامت بنا نهاده شده و مختص هر حزب، گروه و اندیشه ای بوده و هر فردی با هر اندیشه ای می تواند در این مجالس حاضر شود.

وی ادامه داد: بالندگی و پویندگی امروز جامعه اسلامی ایران مرهون ایثارگری شهدا این مردان مخلصی است که از جان و مال و ناموس خود گذشتند تا درخت انقلاب مستحکم تر شود.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: دفاع از ارزشهای انقلاب و انتقال پیام شهدا از جمله وظایف ما برای سعادت انقلاب و جامعه است و عمل کردن به وصایای شهدا باید در راس برنامه های ما باشد.

.وی گفت: پیروی از ولایت و رهبری موجب پیروزی همیشگی مردم ایران در مقابل دسیسه ها و توطئه های دشمنان می شود شهدا در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و آنان را به خاک مذلت نشاندند و با اهدای خون خود نگذاشتند یک وجب از خاک میهن اسلامی به دست دشمنان بیفتد.