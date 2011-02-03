راههای مواصلاتی استان قزوین باز است

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، بارش خفیف برف که از شب گذشته در استان قزوین آغاز شده و در برخی مناطق همچنان ادامه دارد بدلیل سرمای شدید هوا موجب یخ زدگی سطح برخی محورهای مواصلاتی این استان شده است.

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اعلام بارش برف در برخی مناطق استان تصریح کرد: بدلیل سردی هوا در برخی محورها صبح امروز تردد در گردنه قسطین لار و بهرام آباد تنها با زنجیر چرخ میسر بود که با کاهش سرما در ساعات گذشته در حال حاضر تمامی راههای ارتباطی استان از جمله محورقزوین به زنجان، قزوین به تهران، قزوین به بوئین زهرا و جاده قزوین به رشت باز است و تردد بدون هیچ مشکلی در آنها جریان دارد.

وی افزود: سرما هوای در استان و بویژه مناطق سردسیر به گونه ای است که پیش بینی می شود در ساعات شب به اوج خود برسد لذا از کلیه رانندگان انتظار داریم ضمن همراه داشتن وسایل گرم کننده و پوشاک مناسب حتما زنجیر چرخ و وسایل ایمنی را به همراه داشته باشند تا در موئاقع لزوم دچار مشکل نشوند.

نصراللهی زاده یادآورشد: در مناطق آوج و سلطان بلاغی و نیز محور الموت بارش پراکنده برف ادامه دارد که به مسافران توصیه می شود حتی المقدور از سفرهای غیرضروری خودداری ودر صورت استفاده از وسایل نقلیه شخصی با احتیاط کامل حرکت کنند.

این مسئول از رانندگان خواست قبل از مسافرت با شماره تلفن 141 مرکز اطلاعات راههای کشور تماس گرفته و از وضعیت جاده ها مطلع شوند.

همچنین سرهنگ حسینی رئیس پلیس راه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با تاکید بر همراه داشتن زنجیر چرخ و وسایل گرم کننده از رانندگان خواست با احتیاط کامل حرکت کرده و به قوانین و تابلوهای رانندگی در جاده ها توجه کنند.

وی افزود: سطح جاده ها در برخی مناطق و گردنه ها یخبندان و خطر ساز است و به منظور تامین امنیت و سلامت مردم پلیس راه استان از تردد وسایل نقلیه بدون زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی استان قزوین جلوگیری خواهد کرد.

وی داشتن پتو و برخی موادغذایی از جمله کشمش، خرما و نان در هنگام مسافرتهای زمستانی را ضروری دانست و اظهارداشت: از تمامی رانندگان درخواست می کنیم به توصیه های ماموران پلیس راه بدقت توجه کرده و آن را رعایت کنند تا با حوادث احتمالی مواجه نشوند.