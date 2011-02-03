نمایش دستاوردهای هسته ای ایران در دانشگاه صنعتی بابل

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، عسکر جان علی زاده ظهر پنجشنبه در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای هسته ایران، اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه انتقال دستاوردهای انقلاب به نسل‌های جوان و نشان دادن توانمندی‌های دانشمندان ایرانی در انرژی‌های مختلف سلول‌های بنیادی و فناوری نانو است.

وی افزود: این نمایشگاه در16 بهمن ماه جاری راس ساعت 10 صبح درزمینی به مساحت 500 متر مربع در محوطه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با حضور یکی از مسئولین سازمان انرژی هسته ای کشور افتتاح خواهد شد.

جانعلی زاده بیان داشت: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی براینکه مسیر اقتدارکشور ما اقتدار علمی است با افتتاح نمایشگاه انرژی هسته‌ای که مختص سازمان انرژی هسته‌ای کشور بوده درصدد هستیم اقتدار علمی خود را به نسل‌های آینده نظام جمهوری اسلامی اتصال دهیم.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تصریح کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز از گروه فیزیک هسته‌ی برخوردار بوده که دارای اعضای هئیت علمی بسیار قوی است و در راستای فعالیت‌ای هسته‌ی اقدامات بسیارخوبی را آغاز کردند.

وی ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری را یکی از مهترین دستاورد انقلاب اسلامی یادکرد و افزود: امروز جوانان با روحیه خودباوری در عرصه های بین المللی، فناوری علمی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی توانستند خوب بدرخشند.

جان علی زاده، امام خمینی (ره) را پیشتاز اندیشه وحدت مسلمانان معرفی کرد و افزود: مبارزه با استکبار جهانی که این روزها در برخی از کشورهای جهان به اوج خود رسیده است با همان تفکر معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی با گرامیداشت ایام الله دهه فجر به اشاعه انقلاب اسلامی در دیگر کشورهای جهان اشاره کرد و افزود: نگاهی کوتاه به اتفاقاتی که در کشورهای مصر و تونس رخ داده می‌توان به نقش پررنگ رهبر انقلاب پی برد چرا که بسیاری از اتفاقاتی که در کشورهای مختلف رخ می‌دهد تابه نتیجه و پیروزی برسد به هدایت و استراتژی نیاز دارد.

جان علی‌زاده بیان داشت: عملکرد کشورهای آمریکا و اروپا در مواجهه با حوادث تونس و مصر نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها تلویحاً به این نتیجه رسیدند که دیگر مهره‌های آنها کار ساز نبوده و ضعف حرکات آنان به دلیل نداشتن رهبری منسجم است.

وی افزود: کشورهای غربی برای رسیدن به مقاصد شوم و پلید خود به راحتی مهره‌ای که برای آنها کارساز نبوده از سر راه برمی‌دارند و دیگری را جایگزین آن می‌کنند در حالی که جمهوری اسلامی هرروز در حال پیشرفت بوده و هر روز از سال قبل جلوتر هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تدوین سند راهبردی نانو استان مازندران، کسب افتخارات دستاوردهای علمی در نمایشگاههای مختلف کشور، انعقاد قرار دادهای پژوهشی مختلف با وزارت دفاع و دیگر سازمانها را ز دستاوردهای مهم دانشگاه صنعتی بابل عنوان کرد.