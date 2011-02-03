اجرای "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" تنها خواسته معلولان است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی رفعتی ظهر پنجشنبه در نشست « انقلاب اسلامی و حقوق معلولان» با اشاره به اینکه معلولان جز اجرای دقیق "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان" خواسته دیگری ندارند، گفت: معلولان نباید در معرض تبعیض قرار بگیرند و دولت باید شرایطی را فراهم آورند تا معلولان بتوانند به تمامی مکان ها دسترسی داشته باشند و در این زمینه باید اقدام به اصلاح و اجرای قوانین معماری برای ساختن ابنیه عمومی با توجه به نیاز های معلولان انجام شود.

رفعتی همچنین گفت: به منظور حمایت و دفاع از حقوق نابینایان استان ، کمیته حقوقی در این موسسه تشکیل گردید.

مدیرعامل موسسه نابینایان بصیر با اشاره به اینکه بند الف ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به صراحت ارگانها و ادارات را موظف نموده است که سه درصد از سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولان اختصاص دهند، گفت: در بند های "و" و "ز" از همین ماده ، 60 درصد از پست های سازمانی تلفنچی، متصدی دفتر و ماشین نویسی را به معلولان اختصاص داده است. واقعا تا کنون کدام سازمان و ارگان دولتی بدان عمل کرده است؟

رفعتی با اشاره به اینکه این موسسه جهت مناسب سازی اماکن شهری تلاشهایی را آغاز کرده، افزود: یکی از مشکلاتی که نابینایان علاوه بر نبود مناسب سازی با آن دست به گریبانند انتخاب منشی های غیر متناسب و با سطح سواد پایینتر در آزمون های دانشگاهی است که مسئولان و مدیران وزارت آموزش عالی و دانشگاه ها باید بدانند که انتخاب یک منشی با سطح سواد دیپلم برای یک نابینایی که در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا شرکت نموده با معیارهایی علمی و حقوق معلولین تناسبی ندارد.

صرف وجود قانون، مشکلات معلولان را حل نمی کند

رئیس جامعه معلولان آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: صرف وجود قانون و مقررات نوشته شده ، گرهی از مشکلات گوناگون معلولان را باز نمی کند.

علی اصغر اکبرزاده با اشاره به اینکه هر چند درحال حاضر قوانین تقریبا مناسبی برای رفع مشکلات معلولان وجود دارد اما این مشکلات بدون عزم ملی و فشار اجتماعی قابل حل نخواهد بود، گفت: طبق ماده چهار قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، این افراد می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار ) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند که تاکنون این موضوع به مرحله اجرا درنیامده است.

وی با اشاره به اینکه نیازهای افراد معلول در محیط شهری بسیار متنوع است که باید آنرا در ردیف نیازهای افراد عادی جامعه درنظر گرفت، ادامه داد: متاسفانه در نتیجه فقدان اطلاعات و آمار کافی و مناسب در این زمینه، بسیاری از برنامه‌ های شهری، نیازهای آنان را در نظر نمی‌گیرد یا اینکه در نتیجه عدم الزام و بازرسی از سوی ارگان‌های مسئول اجرایی، مسائل مربوط به این قشر از جامعه بسیار سهل انگاشته می‌شود.

رئیس جامعه معلولان استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه به دلیل عدم متولی خاص، معلولان و جانبازان استان با کلکسیونی از مشکلات جسمی ، روحی و اجتماعی مواجه اند، افزود: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ، با توجه به رشد سریع جمعیت و جنگ تحمیلی ، معلولیت سیری فزاینده داشته است این افراد در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستند یکی از این مشکلات که عمده ترین این مشکلات محسوب می شود ، موانع شهری می باشد که باید گفت شهرداری تبریز اقدامات خوبی را در این راستا شروع کرده است.

اکبرزاده مناسب سازی را به عنوان یکی از اصولی ترین ارکان حقوق معلولان دانست و گفت: به دلیل رعایت نکردن این اصل، معلولان از حاضر شدن در دانشگاه ها ، اماکن عمومی و حتی مساجد معذور هستند و این امر منجر به خانه نشینی آنها شده که از دیدگاه اجتماعی و جامعه شناسی مانع استفاده آنها از امکانات و امتیازات فردی و اجتماعیشان در جامعه می شود که این مشکل در دراز مدت باعث دوری آنها از محیط پیرامون و سایر افراد جامعه شده و اولین و تاثیرگذارترین مشکل اجتماعی، یعنی انزوای اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد.