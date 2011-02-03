800 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان خراسان جنوبی اهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اکبری بعد از ظهرپنج شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت دهه فجر گفت: همزمان با دهه فجر 800 کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اهدا می ‌شود.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای بازگویی خدمات و دستاوردهای سی ساله انقلاب و بهره گیری هر چه بیشتر محرومان و مستضعفین از امکانات جامعه دانست و گفت: راه اندازی سیستم جامع نرم افزار آموزش کارکنان و کتابخانه الکترونیک، تحویل واحدهای اهدایی بهسازی روستائیان از جمله برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی است.

وی از برگزاری همایش "بصیرت دینی" ویژه کارکنان کمیته امداد خبر داد و افزود: همچنین همایشی با موضوع " انقلاب اسلامی، جوانان، خود باوری و نهضت علمی" از سوی کمیته امداد استان برنامه ریزی شده که در ایام دهه فجر سال جاری برگزار می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از 50 برنامه فرهنگی و هنری در ایام دهه فجر در کمیته امداد برگزار می شود، اظهار کرد: اهدای 70 سبد کالا به مسئولان و همچنین راه اندازی شبکه اینترنت از دیگر برنامه‌های دهه فجر در این نهاد است.

وی یادآور شد: اجرای طرح مفتاح الجنه، عیادت از بیماران بیمارستان و مراسم گلباران مزار شهدا از دیگر برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در دهه فجر است.