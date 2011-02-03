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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

دهه فجر تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) کلنگ زنی می شود

دهه فجر تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) کلنگ زنی می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: شهردار کرمانشاه گفت: همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) جهت ساماندهی گره های ترافیکی سطح شهر و کاهش زمان تاخیر شبکه معابر کلنگ زنی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این تقاطع هشتمین  تقاطع در شهر کرمانشاه است که عملیات اجرایی آن همزمان با ایام الله دهه فجر آغاز می شود.

وی با تشریح ضرورت و ویژگیهای این پل افزود: تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع) با طول 544 متر و عرض 18 متر، ضمن حفظ  موقعیت میدان، سبب سهولت رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت خودروها و آلاینده های محیط زیست خواهد شد.

فخری ادامه داد: در عین حال که با توجه به ترافیک موجود میدان امام حسین (ع) که راه ارتباطی بین کرمانشاه و استان های دیگر از جمله منطقه اورامات و پاوه و جوانرود است ، بخش هایی از شهرک ها و محلات مختلف شهری برای ورود به مرکز کرمانشاه از این منطقه عبور و مرور خواهد کرد ، ضرورت احداث این تقاطع در برنامه ریزی های شهرداری مورد توجه قرار گرفت.

فخری تصریح کرد: از زمان تصدیم در شهرداری کرمانشاه تقاطعهای غیر همسطح دیگری از جمله تقاطع غیرهمسطح ایثار و الهیه احداث و یا در حال انجام است.

وی افزود: تقاطع غیر همسطح جعفرآباد نیز که به دلیل ترافیک شدید در این منطقه، احداثش بسیار ضروری به نظر می رسید از دی ماه سال 88 آغاز شده و در حالی که مدت انجام آن  15 ماهه تعیین شده زودتر از موعد مقرر به بهره برداری می رسد.

شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: هزینه اجرای این طرح شش میلیارد ریال است که در حال حاضر حدود 87 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کد مطلب 1245070

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