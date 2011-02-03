ماشین سازی در بنیان دیزل به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، پس از مذاکره مسئولان باشگاه ماشین سازی دبیری تبریز با مسئولان شرکت بنیان دیزل و باشگاه گسترش فولاد تبریز ، موافقت بر سر برگزاری دیدار تیم های ماشین سازی و اتکا گلستان حاصل شد.

بدین ترتیب بازی هفته پانزدهم تیم فوتبال ماشین سازی تبریز برابر اتکا گلستان از ساعت 14 روز یکشنبه 17 بهمن در زمین چمن شرکت بنیان دیزل تبریز برگزار خواهد شد.

ماشین سازی بعنوان قدیمی ترین تیم فوتبال شمالغرب کشور علیرغم هزینه شخصی برادران دبیری، از کوچکترین حمایت مسئولان استانی برخوردار نیست و همواره با مشکل زمین چمن برای برگزاری تمرینات و بازی های خود مواجه بوده است.