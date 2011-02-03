آثار نورانی دهه فجر در کشورهای عربی تجلی یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر پنجشنبه در درس اخلاق خود که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام حزن و اندوه رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، به فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: آثار نورانی دهه فجر انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی ظهور کرد و آنچه که در تونس، مصر، یمن، الجزایر و دیگر کشورهای اسلامی و عربی مشاهده می‌شود به برکت خون‌های پاک شهیدان انقلاب اسلامی است.



مفسر بزرگ قرآن کریم تصریح کرد: امیدواریم ذات اقدس اله همه این قیام‌های مردمی را به مرحله نهایی‌اش که اسلامی شدن این کشورهای اسلامی و عربی است محقق کند.



تفسیر نامه دهم نهج البلاغه



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفسیر نامه دهم امیرالمومنین(ع) در کتاب شریف نهج البلاغه پرداختند و تصریح کردند: پس از جریان کشته شدن عثمان، معاویه پیراهن عثمان را بهانه کرد و معاذالله امیرالمومنین(ع) را متهم کرد که از حق حمایت نمی‌کند و به این وسیله زمینه شورشی را فراهم کرد.



آیت‌الله جوادی آملی گفتند: نامه‌هایی بین معاویه و امیرالمومنین(ع) رد و بدل شد که معاویه برای فریب مردم، در تمام این نامه‌ها، امیرالمومنین(ع) را به رعایت تقوای الهی دعوت کرده بود.



مفسر بزرگ قرآن کریم اظهار داشت: وجود مبارک امیرالمومنین(ع) در پاسخ به نامه معاویه، ضمن اینکه همه مسائل توحیدی و اخلاقی را حق می‌دانند، از راز و رمز خانوادگی معاویه و سوابق جاهلی و سوء نیت او پرده بر می‌دارد و آنگاه مسائل مربوط به سیاست را مطرح می‌کنند.



استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به یکی از نامه‌های معاویه به امیرالمومنین(ع) که در آن نامه به وجود مبارک امام علی(ع) پیشنهاد جنگ داده بود، اظهار داشت: امیرالمومنین(ع) در پاسخ به نامه معاویه، با ارسال نامه‌ای معارف اولیه و شخصیت خودشان را ذکر کردند و سپس دودمان معاویه و سوابق آنها در قبل و بعد از اسلام را تشریح کردند.



آیت‌الله جوادی آملی تاکید کرد: امیرالمومنین(ع) در این نامه فرمودند "اگر روزی حجاب‌ها و جلال و جمال ظاهری برداشته شود چه جوابی داری؟ همین که هوی و هوس دنیا و قدرت‌های مادی او فرمان داد، تو اطاعت کردی و زمامداری تو را در پی خود کشید و به تو فرمان داد و تو نیز اطاعت کردی. در آینده ای نزدیک ممکن است کسی تو را آ‎گاه کند و یا از رفتن باز دارد، در آن زمان هیچ سپری برای نجات تو وجود نخواهد داشت، پس کناره گیری کن و آماده پاسخ دادن باش و خودت را برای رویارویی حادثه‌ای که در راه است آماده کن و اگر چنین نکنی من اعلام می‌کنم که تو چه در پیش داری".



شیطان برای ورود به صحنه دل لباس احرام می‌پوشد



وی در ادامه تفسیر این بخش از نامه امیرالمومنین(ع) اظهار داشت: اگر معاذالله مرگ، پوسیدن بود و انسان بعد از مرگ می‌پوسد، که قرآن کریم فرمود هرگز اینچنین نیست که از مرگ خبری نباشد.



وی گفت: گاهی شیطان لباس احرام به تن می کند و اطراف صحنه دل می‌رود و منتظر است که در درون صحنه دل راه پیدا کند اما مردان الهی کسانی هستند که از کار شیطان مطلع می‌شوند و فورا آن را از اطراف صحنه دل بیرون می‌کنند.



آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: امیرالمومنین(ع) در ادامه این نامه خطاب به معاویه فرمودند: شیطان تو را به بند کشیده و آرزوى خود را در درون تو محقق می‌کند و در سراسر وجود تو چون روح و خون در جریان است.



نقش معاد در نجات انسان



استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه مهم‌ترین عاملی که انسان را از خطر نجات می‌دهد توجه به مرگ است، اظهار داشت: مهم‌ترین عاملی که انسان را آلوده می‌کند نیز بی‌توجهی به معاد است.



وی گفت: امیرالمومنین(ع) در بخش دیگری از این نامه برای معاویه این گونه نوشتند که ای معاویه، مرا به جنگ دعوت کردی. مردم را از جنگ معاف کن و بیا با همدیگر بجنگیم تا در صحنه جنگ همگان بفهمند که قلب کدامیک از ما را زنگ گناه تیره کرده و پرده غفلت بر دیدگانش افتاده است.



مفسر بزرگ قرآن کریم تاکید کرد: امیرالمومنین(ع) همچنین در این نامه، خودشان را معرفی کردند و فرمودند که من ابوالحسن هستم. جد مادری و دایى و برادرت را در جنگ بدر، من کشتم. آن شمشیر هنوز با من است و با همان جرات با دشمن می‌جنگم. من دین و پیامبرم را عوض نکردم، شما دینتان را عوض کردید، اما هنوز همان دین را دارم. دین ما آن است که شما تا قدرت داشتید در برابر آن جنگیدید و وقتی قدرت از شما گرفته شد با کراهت و منافقانه وارد شدید.



آیت‌الله جوادی آملی افزود: امیرالمومنین(ع) همچنین به قتل عثمان اشاره کردند و در این نامه نوشتند: تو که خونخواهى عثمان را طلب می‌کند، مى‌‏دانى که چه کسانی عثمان را کشتند، پس اگر به خونخواهی او آمدی، می‌دانی که منشا آن کجاست و به همان جا برو.



امام علی(ع) جریان قراردادن قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها را پیش بینی کرده بود



وی افزود: امیرالمومنین(ع) قبل از قراردادن قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها، از این عمل لشکریان معاویه خبر داشتند، به گونه‌ای که در ادامه نامه معاویه این مسئله را پیش بینی کرده بودند و نوشتند: من یک جنگ را پیش بینی می‌کنم که تو همانند شتری که زیر بار عظیمی خم می‌شود، در این جنگ فرسوده می‌شوی و سپاهیانت سرنگون می‌شوند و تو قرآن را بهانه می‌کنی و مرا به کتاب خدا دعوت می‌کنی، در حالی که جمعیتی که در اختیار تو هستند یا کافرند و یا با من بیعت کردند و این بیعت را نقض کردند.