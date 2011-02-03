تبلیغ مهمترین رکن زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) بود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه که با موضوع بررسی شیوه های تبلیغی پیامبر و ولایت عهدی امام رضا (ع) برگزار شد، گفت: یکی از کارویژه ها و رسالت های اصلی پیامبران، تبلیغ دین خداست و اساساً رسالت منهای تبلیغ قابل تحقق نیست.

وی افزود: خداوند تبارک و تعالی پیامبر را متصف به صفاتی فرموده است که این صفات در همه ارکان زندگی پیامبر تأثیر گذاشته است از جمله اینکه پیامبر را به عنوان کوه رحمت و کانون عطوفت معرفی می کند.

زندگانی پیامبر زمینه ساز هدایت بشر است

وی بیان داشت: سراسر وجود زندگانی پیامبر زمینه ساز هدایت بشر است و اگر در زندگی بشر هیچ چیز نبود، نگاه بشر به پیامبر گرامی اسلام معطوف می شد چرا که نگاه به چهره و سیره پیامبر (ص) برای رسیدن انسان به کمال کافی بود.

وی اظهار داشت: جلوه عملیات پیامبر اسلام همیشه با بشارت همراه بوده است یعنی پیغمبر فی البداهه مبشر بود و انذار در رتبه دوم مأموریت ایشان قرار داشت پس پیامبر کانون رحمت و مرکز و محور هدایت بود و زندگی اش با بشارت و کفایت همراه بود.

وی اظهارداشت: تبلیغ یکی از مهمترین جلوه ها و ارکان زندگی اجتماعی و سیاسی پیامبر با از ویژگی های منحصر به فرد بود.

به گفته وی خدا پیامبر را مأمور به تبلیغ می کند به گونه ای که اگر این تبلیغ نباشد، رسالت الهی محقق نمی شود و این تبلیغ گاهی تبلیغ عام و گاهی تبلیغ خاص است.

حجت الاسلام لطفیان، با بیان اینکه پیامبر پایه گذار تبلیغ معارف اسلامی پس از دوران جاهلیت بود، گفت: پیامبر به عنوان یک مبلغ، علم را همراه با عمل از خود نشان می داد یعنی پیامبر قبل از اینکه بگوید، عمل می کرد و در واقع عمل پیامبر، تبلیغ دانش پیامبر بود.

وی، پرهیز از خرافه گرایی و داستان سرایی بی مورد و تأکید بر تبلیغ شفاف و بی پیرایه معارف الهی، سعه صدر و استقامتِ مثال زدنی، بی توجهی به تعصبات قومی، استفاده از گفتمان تبلیغی بر اساس ذائقه مخاطبین بدون تحقیر مردم و حس خودبرتر بینی، برآوردن نیازهای مخاطبان، دامن نزدن به اختلافات و تکیه بر مشترکات و دوری از شتابزدگی را از جمله خصوصیات تبلیغی پیامبر عنوان کرد.

استقلال امام رضا(ع) در تبلیغ زمینه ساز نفوذ جریان امامت بود

مدیر کل تبلیغات اسلامی در ادامه ولایتعهدی امام رضا (ع) را مورد بررسی قرار داد و گفت: یکی از توطئه های مأمون برای پیشبرد اهداف خائنانه حکومت عباسی، نزدیک جلوه دادن جریان اهل بیت و مشروع نشان دادن خلافت عباسی با استفاده از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بوده است.

حجت الاسلام لطفیان افزود: تأکید و پافشاری مأمون برای نشان دادن خویش به عنوان جانشین پیامبر گرامی اسلام، استفاده از نام پیامبر و یدک کشیدن ارادت بی پشتوانه به ساحت مقدس اهل بیت، یکی دیگر از شگردهای مأمون است.

وی افزود: مأمون برای فتح قلوب مردم و توجه آنان به خلافت عباسیان، سیاست گام به گامی را طراحی و اجرا کرد که تحمیل ولایتعهدی امام علی بن موسی الرضا (ع)، یکی از گام های همین سیاست مزوّرانه بود.

وی اظهار داشت: امام رضا (ع)، هیچ گاه با مأمون بر سر یک سفره ننشست و هیچ گاه شخصیت و اقدامات او را مورد تمجید قرار نداد و هیچ زمان او را در راستای سیاست های شیطانی اش مساعدت نفرمود و این موارد نشان دهنده تحمیل ولایتعهدی از سوی مأمون است.

وی تصریح کرد: امام (ع) نیز ناخشنودی های خویش را بارها بیان فرموده و هیچ گاه از صدارت در دستگاه خلافت ابراز رضایت نفرموده است، بنابراین تحمیل ولایتعهدی یقینی است و ناخشنودی امام آشکار است و پیامدهای نپذیرفتن ولایتعهدی نیز کاملاً مشخص است.

حجت الاسلام لطفیان گفت: امام رضا (ع) نه تنها از این مسند هیچ بهره ای برای پیشبرد اهداف نگرفت بلکه استقلال امام در تبلیغ معارف دینی، زمینه نفوذ جریان امامت و واگرایی مردم از خلافت عباسی را به دنبال داشت.

وی افزود: جاذبه شخصیتی امام آنقدر زیاد بود که پیروان ادیان و مکاتب دیگر نیز برای حل مشکلات خویش دست به دامان امام رضا (ع) می زدند و مبارزات فکری با پیروان لجوج سایر ادیان و مجادله احسن با پیروان سایر مذاهب اسلامی از جمله زیبایی های روش تبلیغی امام رضا (ع) بوده است.

وی با بیان اینکه حکومت هیچ کمکی به امر تبلیغ امام رضا (ع) نکرد،گفت: آنچه که امام را موفق به تبلیغ و نفوذ کرد، علم امام و حرکت مستقلانه آن حضرت در مسیر تحقق ارزش های الهی و انسانی بود.