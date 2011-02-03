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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

طی پیامی؛

فرمانده سپاه درگذشت پدر شهیدان زین الدین را تسلیت گفت

فرمانده سپاه درگذشت پدر شهیدان زین الدین را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت حاج عبدالرزاق زین الدین پدر شهیدان سردار مهدی و مجید زین‌الدین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است:

ما اصاب من مصیبه الا باذن الله و من یومن بالله یهد قلبه "التغابن / 11"

خانواده محترم شهیدان والامقام مهدی و مجید زین الدین
خبر درگذشت یار وفادار نظام و بسیجی مخلص، ابوالشهیدین، مرحوم حاج عبدالرزاق زین الدین که در سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) دعوت حق را لبیک گفت، موجب تأثر و تألم خاطر فراوان گردید.

آن عزیز سفرکرده به دیار باقی را همان بس که حیات طیبه اش را به تربیت فرزندانی مومن، مجاهد و ولایتمدار سپری و سبز قامتانی چون سرداران شهید مهدی و مجید زین الدین را در عرصه دفاع از مکتب علوی و فاطمی، عاشقانه تقدیم حضرت دوست نمود.

او که عمر شریفش را در راه به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای آن طی نموده، سرانجام ندای ارجعی حضرت دوست را اجابت نمود و بسوی معبودش شتافت تا در جوار شهیدان عرش نشینش خوش بیاساید و حیاتی جاودان آغاز نماید.

این‌جانب فقدان آن پدر بزرگوار را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان مسئلت می نمایم روان پاکش را در اعلی علیین همراه با اولیاء و مقربانش محشور و به همسر مکرمه، انقلابی و ولایتمدار و نیز خانواده متدین ایشان در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و دعای خیر رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) شکیبایی، عزت و سعادت عطا فرماید. 

کد مطلب 1245084

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