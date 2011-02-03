فرمانده سپاه درگذشت پدر شهیدان زین الدین را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است:

ما اصاب من مصیبه الا باذن الله و من یومن بالله یهد قلبه "التغابن / 11"

خانواده محترم شهیدان والامقام مهدی و مجید زین الدین

خبر درگذشت یار وفادار نظام و بسیجی مخلص، ابوالشهیدین، مرحوم حاج عبدالرزاق زین الدین که در سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) دعوت حق را لبیک گفت، موجب تأثر و تألم خاطر فراوان گردید.

آن عزیز سفرکرده به دیار باقی را همان بس که حیات طیبه اش را به تربیت فرزندانی مومن، مجاهد و ولایتمدار سپری و سبز قامتانی چون سرداران شهید مهدی و مجید زین الدین را در عرصه دفاع از مکتب علوی و فاطمی، عاشقانه تقدیم حضرت دوست نمود.

او که عمر شریفش را در راه به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای آن طی نموده، سرانجام ندای ارجعی حضرت دوست را اجابت نمود و بسوی معبودش شتافت تا در جوار شهیدان عرش نشینش خوش بیاساید و حیاتی جاودان آغاز نماید.

این‌جانب فقدان آن پدر بزرگوار را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان مسئلت می نمایم روان پاکش را در اعلی علیین همراه با اولیاء و مقربانش محشور و به همسر مکرمه، انقلابی و ولایتمدار و نیز خانواده متدین ایشان در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و دعای خیر رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) شکیبایی، عزت و سعادت عطا فرماید.