تبعیت از ولایت و رهبری در عزاداریها نشان داده شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی عصر پنج شنبه در همایش تجلیل از خادمین حسینی در اردبیل اظهار داشت: عصاره کربلا غیر از ولایت و رهبریت صالح چیز دیگری نیست و ما در عرصه جهانی غیر از آن حرفی برای گفتن نداریم.

وی مستقل عمل نکردن شخص عزادار را از مهمترین ویژگی عزاداری در شان امام حسین (ع) دانست و خاطرنشان کرد: شاعران ما باید در حمایت از ولایت و رهبری شعر بگویند و در رفع برخی شبهات اقدام و از ایجاد تفرقه جلوگیری کنند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه عزاداری ما برای امام حسین (ع) باید در رفتارهای اجتماعی نیز خود را نشان دهد، اضافه کرد: نباید ارادت ما به اهل بیت (ع) شکل ظاهری پیدا کند، این آداب و رسومهای ظاهری تنها پلی است که بتوانیم ارتباط عمیق با امام حسین (ع) برقرار کنیم.

وی یادآور شد: ما باید همچون امام حسین (ع) سلوک و ایثار داشته باشیم و با درس گرفتن از مکتب حسین (ع) عفت و حجاب، ایمان و ظلم ستیزی را در جامعه پیاده کنیم.

عاملی خواستار توجه مداحان و نوخه خوانان به مشکلات موجود در رشد اخلاقی مردم جامعه شد و تصریح کرد: امروزه اخلاقهای استراتژیک تربیتی از خانه ها کوچ کرده و ضروری است مداحان ما از حرمتها و ارزشهای دینی و اخلاقی سخن بگویند و آگاهی سازی کنند.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) باید در جای جای زندگی ما حضور داشته باش، ابراز داشت: نباید با اتمام ایام محرم بویژه دهه اول آن با امام حسین (ع) خداحافظی کنیم، همه رفتارهای ما به خاطر خداوند است و اگر بدون تسویه حساب با خدای خود تنها خواستار امام حسین (ع) باشیم گناه بزرگی را مرتکب شده ایم.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه عصر حاضر عصر جهانی شدن عاشوراست، متذکر شد: امروز دنیا به عزاداری ما و گریه کردن ما در عزای امام حسین (ع) محتاج است و باید طوری عزاداری کینم که مذهب شیعه و شیعیان زیر سئوال نروند.

وی خواستار تجدید نظر در نحوه دادن نذر و احسان در راه امام حسین (ع) شد و افزود: کسانی که به این امر خیر مبادرت دارند می توانند هزینه آن را برای چاپ برگه ها و کتابهایی که برگرفته از سخنان امام حسین و دیگر اهل بیت (ع) است، صرف کنند.

عاملی یادآور شد: دشمنان اسلام بویژه وهابیون پولهای هنگفتی برای تولید کتب و انواع سایتهای ضد افکار شیعه می کنند ما نیز باید با تاسیس و افزایش سایتها مختلف مربوط به اهداف امام حسین (ع)، پیام عاشورا را به دنیا منتقل کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه عزاداری مردم اردبیل در کل کشور بی نظیر است، حسینی بودن مردم اردبیل را نعمت بزرگی برای آنها دانست و تاکید کرد: آفاتی که در عزاداری برخی از مناطق دیده می شود، در این استان وجود ندارد و ما باید قدر این فرهنگ را بدانیم و در مسیر درستی هدایتش کنیم.

سلیم موذن زاده اردبیلی تجلیل می شود

در این مراسم فرماندار اردبیل نیز عزاداری برای امام حسین (ع) را امانت بزرگ الهی برای همه انسانها عنوان کرد و اظهار داشت: باید در عزاداریهای خود دقت کنیم تا این امانت آسمانی دچار خدشه نشده و مورد سوء استفاده بدخواهان نام امام حسین (ع) واقع نشود.

یوسف اکبری شور مردم حسینی و عزاداری آنها را در ایام محرم بسیار ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: تکریم پیرغلامان، مداحان و کسانی که سالها در راه امام حسین (ع) گام برداشته اند تکلیف بزرگی است و باید حرمت آنها را نگه داشت.

وی با بیان اینکه یاد و نام حسین (ع) سبب مودت دلها و وحدت مسلمین می شود، اضافه کرد: در سال آینده از مداحان برجسته استان از جمله سلیم موذن زاده، تمدن و شاعر اهل بیت (ع) استاد عسگر شاهی تجلیل خواهد شد.

در پایان این مراسم از مداحان، شاعران و روسا محلات شش گانه اردبیل از سالهای دور تاکنون با اهدا جوایزی تجلیل شد.