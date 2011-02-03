طرح تولید آب معدنی در شهرستان ملکشاهی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان صنایع ومعادن ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: عملیات اجرایی طرح تولید آب معدنی شرکت کانی گل با سرمایه گذاری ثابت 45 میلیارد ریال، در گردش 18 میلیارد ریال و اشتغالزایی 60 نفر از امروز آغاز می شود.
مظفر فروتن خاطر نشان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع احداث می شد که طرفیت تولید ْآن 20 هزار بطری در ساعت و ظرفیت سالیانه نیز بالغ بر 180 میلیون بطری در سال است.
وی اضافه کرد: طرح آب معدنی کانی گل با مشارکت بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از طرح آمایش صنعتی و معدنی بوده که پیش بینی می شود در مدت 24 ماه به بهره برداری برسد.
رئیس سازمان صنایع ومعادن اضافه کرد: با توجه به اینکه محوریت تولید محصول این شرکت مبتنی بر صادرات است در نظر است که ماشین آلات مورد استفاده از کشورهای صاحب نام در این صنعت تهیه شود.
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