طرح تولید آب معدنی در شهرستان ملکشاهی کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان صنایع ومعادن ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: عملیات اجرایی طرح تولید آب معدنی شرکت کانی گل با سرمایه گذاری ثابت 45 میلیارد ریال، در گردش 18 میلیارد ریال و اشتغالزایی 60 نفر از امروز آغاز می شود.

مظفر فروتن خاطر نشان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع احداث می شد که طرفیت تولید ْآن 20 هزار بطری در ساعت و ظرفیت سالیانه نیز بالغ بر 180 میلیون بطری در سال است.

وی اضافه کرد: طرح آب معدنی کانی گل با مشارکت بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از طرح آمایش صنعتی و معدنی بوده که پیش بینی می شود در مدت 24 ماه به بهره برداری برسد.