76 پروژه عمرانی در سرایان کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی مهدی نژاد عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: توجه به مسائل فرهنگی و ایجاد زیرساخت ها از اهم برنامه های موردنظر در اجرای این پروژه ها است.

وی دعوت از سرمایه گذاران جهت ایجاد طرحهای اشتغالزایی با توجه به شرایط موجود در نواحی صنعتی، پیگیری بحران آب در شهرستان و توجه جدی به مسائل آموزشی و توسعه آموزش عالی را از برنامه ها و اهداف پیش رو و درحال انجام در شهرستان اعلام کرد.

مهدی نژاد با اشاره به فرارسیدن دهه مبارک فجر و پروژه های این ایام گفت: دردهه فجر امسال 69پروژه درشهرستان افتتاح وهفت پروژه دیگر نیز کلنگ زنی خواهند شد.

وی عمده این پروژه ها را آسفالت راههای بین شهری و روستایی، صنایع شیر، کارخانه آسفالت، تجهیز و نوسازی قنوات، پروژه های آموزشی و مخابراتی و... برشمرد.

فرماندار سرایان بااشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، نعمت انقلاب اسلامی را ازبزرگترین نعمت های الهی برشمرد و بیان داشت: شکرگزاری این نعمت را برهمگان واجب ولازم است.

مهدی نژاد لزوم همراهی و قدردانی از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی را یاد آور شد وافزود: امروزه کسانی که قدر نظام را ندانستند باوجود آنکه خداوند به آنان موقعیت داد بجای همراهی و قدرشناسی بانظام رودررو شدند را رسوا کرد.

فرماندار سرایان حمایت و پشتیبانی مردمی رالازمه خدمات موثر و بهتر دانست و گفت: امروزه مسئولین خدمتگذاری به مردم را افتخار بزرگی برای خود می دانند و مردم نیز باید باحمایت و پشتیبانی خود مسئولین را در خدمتگذاری به مردم یاری کنند.