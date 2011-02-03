خشونت آشوبگران علیه مردم مصر با هدایت محور آمریکایی-صهیونیستی

"حسین امیرعبداللهیان" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحولات اخیر در مصر گفت : در تحولات اخیر در منطقه و به ویژه مصر ما شاهد مؤلفه های متعدد هستیم که شامل 1. این تحولات ابتدا به بحرانهای سیاسی و اجتماعی در درون کشور باز می گردد که طی سالیان دراز سرکوب شده است.2. یکی دیگر از این تحولات به بحرانهای اقتصادی و شکاف های فراوانی باز می گردد که بین اغنیا و فقرا به وجود آمده است.3. مداخله نیروهای خارجی به ویژه محور آمریکایی- صهیونیستی یکی دیگر از مؤلفه های این بحران است.

دکتر امیر عبداللهیان افزود: به این مؤلفه ها باید بیداری اسلامی و خیزش مردمی را در منطقه اضافه کنیم که از ظرفیت انقلاب اسلامی در ایران و در سالهای اخیر از مقاومت 33 روزه در لبنان و 22 روزه در نوار غزه بهره مند شده اند.

این دیپلمات ایرانی در ادامه گفت: آنچه که ما امروز در مصر شاهد آن هستیم مطالبات عدالتخواهانه مردم فرهیخته این کشور است که دربرابر دوربینهای رسانه های منطقه و جهان به نمایش گذاشته می شود. متاسفانه ما روز گذشته شاهد به آشوب کشیده شدن این حرکت آرام و مسالمت آمیز بودیم. تعدادی عناصر مسلح وآشوب طلب با حمایت برنامه "محور آمریکایی صهیونیستی" اقدامات خشونت آمیزی را درقاهره وبرخی ازشهرهای مصر مرتکب شدند واین اقدامات خشونت آمیز قویاً ازسوی آزادیخواهان جهان و بسیاری از شخصیتهای نخبه کشورها محکوم شده است.

وی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات مصر نیز افزود: در واقع ما از نزدیک تحولات مصر را دنبال می کنیم وانتظار داریم تا مطالبات مردم در روند دموکراتیک بدون مداخله نیروهای خارجی وبدون دخالت محور صهیونیستی و آمریکایی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درادامه افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از طرفهای خارجی به شیوه های مختلف قصد مداخله در امور داخلی مصر را دارند و ریشه های بسیاری از این مداخله ها به لابی صهیونیستها در محافل مختلف باز می گردد.

امیرعبداللهیان درپایان خاطر نشان کرد: با تاکید برعصر بیداری اسلامی و با توجه به واقعیتهای صحنه در کشور مصر انتظار می رود که شاهد پاسخ شایسته به مطالبات مردم و پس ازآن استقرار ثبات و آرامش دراین کشور مهم وبازگشت مصربه جایگاه طبیعی خود در منطقه باشیم.