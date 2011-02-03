سرمایه گذاران در منطقه طارم حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین رجبی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان همچنین از اختصاص 120 میلیار ریال اعتبار برای اجرای فاز سوم قطعه محور 'زنجان، طارم- منجیل بطول 9 کیلومتر خبر داد و افزود: پیمانکار این طرح معین و عملیات اجرایی شروع خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه های متعدد راه در شهرستان طارم، یادآور شد: 23 میلیارد ریال در یک ماهه گذشته به راه و ترابری و آب و فاضلاب شهری و روستایی و امور آب و طرح های هادی و تکمیل مسجد جامع و مصلی شهر آب بر اختصاص یافته است.

رجبی افزود: هشت کیلومتراز محور تهم - چورزق نیز آماده آسفالت ریزی است که سه کیلومتر از آن اجرا شده است.

فرماندار شهرستان طارم با اشاره به سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت :دستاوردهای انقلاب اسلامی،موجب پیشرفت های علمی و اقتصادی در کشور شده است.

رجبی با اشاره به پروژه ای قابل بهره برداری در دهه فجر، این پروژه ها را در راستای عمران و توسعه همه جانبه شهرستان عنوان کرد.

