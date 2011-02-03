پالایشگاه سوخت زیستی بیودیزل در قم احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد ظهر پنج‌شنبه در نهمین جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان قم که با موضوع آب و کشاوری و منابع طبیعی برگزار شد، با اشاره به ارائه طرح احداث پالایشگاه سوخت زیستی بیودیزل در استان قم، تصریح کرد: باید ابعاد مختلف عملیاتی شدن این طرح بررسی و هرچه زودتر با توجه به شرایط اقلیمی استان، این طرح اجرایی شود.



وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: با افزایش سرمایه های این صندوق می‌توان بخش کشاورزی را از تسهیلات بانکی بی‌نیاز کرد.



دهناد خاطرنشان کرد: البته با توجه به کاربردهای صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، تشکیل صندوق مشابه در بخش صنعت ضرورت دارد.



در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ارائه و مشکلات دامپروری استان و طرح نخستین مجتمع کشت و صنعت و احداث پالایشگاه سوخت زیستی بیودیزل در استان قم بررسی شد.

