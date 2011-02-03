اعتبارات صنعت گردشگری گلستان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ملک محمد نجفی عصر پنجشبه در افتتاح بازارچه صنایع دستی گرگان افزود: با توجه به رشد صنعت گردشگری در گلستان و رونق سرمایه گذاری گردشگری دراین استان، شاهد رشد و شکوفایی پروژه های گسترده ای دراین استان هستیم.



وی اظهار داشت: نظر به این رشد و رونق، لازم است اعتبارات و تسهیلات این صنعت افزایش یابد که امیدواریم با پیگیری ها در این راستا بتوان در جهت جلب اعتبارات بیشتر به این استان تلاش کرد.

نجفی در ادامه افتتاح بازارچه صنایع دستی قیصریه گرگان را در رونق صنعت گردشگری استان موثر دانست و برحمایت های بیشتر از این صنعت تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان نیزدراین مراسم گفت: با توجه به فعالیت تعاونی فراگیر و نقش آن درشکل گیری این بازارچه، حمایت های لازم ازاین تعاونی صورت خواهد گرفت.

رضا غلامی افزود: به ازای هر شغل دراین بازاچه تسهیلات ارائه خواهد شد و فعالین این عرصه بیمه خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت این بازارچه دررونق اقتصاد استان و درآمدزایی، یادآورشد: جهت رونق این بازارچه و تجهیز و ساماندهی هر چه بهتر آن حمایت های لازم صورت می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان نیز گفت: با توجه به نقش تعاونی فراگیر در شکل گیری این بازارچه، ساختمان بازارچه صنایع دستی گرگان که به عنوان بازارچه قیصریه نام گرفته طی تفاهم نامه ای با اداره کل تعاون استان از این اداره کل تحویل گرفته شدو با اعتباری بالغ بر600میلیون ریال مرمت وتجهیز شد.

فریدون فعالی افزود: این بازارچه 80 غرفه دارد وجهت تجهیز کامل و اجرای سیستم گرمایش و سرمایش نیاز به حمایت دارد.