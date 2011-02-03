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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

اسامی 6 نمایش جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان اعلام شد

اسامی 6 نمایش جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، اسامی شش نمایش بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالحسن امامی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان، با اعلام جدول زمان بندی اجرای نمایش های بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفت: استان گلستان برای اولین بار میزبان این جشنواره در گستره بین المللی است.

امامی افزود: با توجه به ظرفیت های بالای هنر نمایش، استان گلستان میزبان گروه های نمایش داخلی و خارجی از 16 بهمن ماه در گرگان است.
 
وی اظهار داشت: نمایش های اتلو به کارگردانی ایرناپرلووا از کشور آذربایجان، درباره ماهان به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی، مقتل به کارگردانی محمودرضا رحیمی، قصه های من و تو و رستم و شاهنامه به کارگردانی مریم معترف،  روال عادی به کارگردانی محمودرضا خاکی و کسوف به کارگردانی ایوب آقا خانی در ایام برگزاری جشنواره به روی صحنه می روند.
 
بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان از 16 بهمن آغاز و تا 21 بهمن ماه ادامه دارد
کد مطلب 1245094

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