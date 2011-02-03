توجه به عمران روستاها مهاجرت معکوس را تسریع می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نورالدین رفیعی ظهر پنج شنبه در اولین جلسه کمیته مهاجرت معکوس شهرستان خدابنده افزود: فهرست نمودن امکانات موجود در روستاها، بررسی راهکارهای توسعه و استقرار امکانات جدید در روستاها می تواند موجب ترغیب روستاییان به بازگشت به روستاها شود.

وی در خصوص راهکارهای موفقیت در اجرای طرح مهاجرت معکوس ادامه داد: شناسایی دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها، شناسایی روستاهای محروم و صعب العبور برای جابجایی و شناسایی روستاهای واجد شرایط برای سرمایه گذاری از راهکارهای مناسب برای تشویق روستاییان به بازگشت به روستاهاست.



فرماندار شهرستان خدابنده افزود: وجود پتانسیل های و زیرساخت های مطلوب در این شهرستان، قطعا موجب موفقیت در اجرای طرح مهاجرت معکوس در خدابنده خواهد شد.



