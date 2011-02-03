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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

توجه به عمران روستاها مهاجرت معکوس را تسریع می کند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خدابنده با تاکید بر لزوم بستر سازی مناسب به منظور تشویق روستاییان به بازگشت به روستا، گفت:‌ توجه به عمران روستاها مهاجرت معکوس را تسریع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نورالدین رفیعی ظهر پنج شنبه در اولین جلسه کمیته مهاجرت معکوس شهرستان خدابنده افزود: فهرست نمودن امکانات موجود در روستاها، بررسی راهکارهای توسعه و استقرار امکانات جدید در روستاها می تواند موجب ترغیب روستاییان به بازگشت به روستاها شود.

وی در خصوص راهکارهای موفقیت در اجرای طرح مهاجرت معکوس ادامه داد: شناسایی دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها، شناسایی روستاهای محروم و صعب العبور برای جابجایی و شناسایی روستاهای واجد شرایط برای سرمایه گذاری از راهکارهای مناسب برای تشویق روستاییان به بازگشت به روستاهاست.

فرماندار شهرستان خدابنده افزود: وجود پتانسیل های و زیرساخت های مطلوب در این شهرستان، قطعا موجب موفقیت در اجرای طرح مهاجرت معکوس در خدابنده خواهد شد.
 
 

کد مطلب 1245095

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