85 طرح عمرانی و تولیدی در کردکوی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برای اجرای این طرح ها 118 میلیارد ریال هزینه شده است.



استاندار گلستان در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: هدفمندسازی یارانه ها یک جراحی بزرگ اقتصادی است که می تواند منشا برکات فراوان برای مردم و کشور باشد.

جواد قناعت تصریح کرد: کسی که به دنبال حزب و جناح و فرزندان خود باشد نمی تواند دست به کارهای بزرگی نظیر طرح هدفمندسازی یارانه ها بزند.

به گفته استاندار بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از دولت های قبلی هم مطرح بوده است ولی رئیس جمهور دولت دهم با شجاعت و قاطعانه در مسیر اجرای این طرح گام برداشت.

قناعت یادآور شد: بعضی از سیاسیون کشور موضع تندی در برابر دولت به خاطر اجرای این طرح اساسی گرفتند اما با تلاش دولت و همسویی مجلس شورای اسلامی با دولت، این طرح به اجرا درآمد.

استاندار گلستان اظهار داشت: بعضی از رجال سیاسی بیان می کردند این طرح خوب است ولی دولت نباید این طرح را اجرا کند چون در زمان شروع این طرح، در کشور التهاب و برخورد بوجود می آید.

وی خاطرنشان کرد: امروز با گذشت قریب به دوماه از اجرای این طرح، همان رجال سیاسی حرف خود را تغییر دادند و اعلام کرده اند که در شروع این طرح مشکلی ایجاد نمی شود ولی در ماههای فروردین و اردیبهشت جامعه با تورم زیای مواجه خواهد شد که موجب بحران و التهاب می شود.

جواد قناعت با اشاره به اینکه افرادی در کشور در خصوص اجرای این طرح مانع تراشی می کنند و می خواهند نظام را زمین گیر کنند، اضافه کرد: عده ای در کشور مقاصد و اهداف دشمن را دنبال می کنند که در واقع این افراد سربازان آمریکا و اسرائیل هستند.

وی افزود: در کشور عده دیگری نیز هستند که مانع تراشی می کنند و موافق موفقیت این طرح نیستند ولی طرفدار آمریکا و اسرائیل نبوده بلکه ضد آنها نیز هستند.

استاندار گفت: چون این عده از افراد خودشان در گذشته عرضه و شهامت اجرای چنین طرحی را نداشتند، به هیچ وجه تمایل ندارند که رئیس جمهور عدالت محور دولت دهم این طرح را با موفقیت اجرا کند چون از ریشه دواندن جریان اصولگرایی در کشور هراس دارند.