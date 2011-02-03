پارکینگهای روباتیک در تبریز احداث می شود

علیرضا نوین عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر ظرفیت پارکینگ های موجود در شهر به 11 هزار خودرو افزایش یافته است و این درحالیست که پنج سال قبل این ظرفیت دو هزار و 500 خودرو بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه تا پایان سال آینده ظرفیت پارکینگهای شهر به 17 هزار خودرو افزایش خواهد یافت، گفت: شهرداری تبریز در چند ساله گذشته عملکرد قابل قبولی در احداث پارکینگ در نقاط مختلف شهر داشته است.

شهردار تبریز همچنین اعلام کرد: در پنج سال گذشته بیش از 35 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی خدماتی تقدیم همشهریان عزیز شده که این حجم از خدمات که بیانگر توجه مجموعه شهرداری تبریز به عمران و آبادانی شهر است.