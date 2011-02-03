  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۷

در سال 90؛

پارکینگهای روباتیک در تبریز احداث می شود

پارکینگهای روباتیک در تبریز احداث می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: سال آینده پارکینگهای روباتیک با ظرفیت سه هزار دستگاه با همکاری بخش خصوصی در تبریز احداث خواهد شد.

علیرضا نوین عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر ظرفیت پارکینگ های موجود در شهر به 11 هزار خودرو افزایش یافته است و این درحالیست که پنج سال قبل این ظرفیت دو هزار و 500 خودرو بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه تا پایان سال آینده ظرفیت پارکینگهای شهر به 17 هزار خودرو افزایش خواهد یافت، گفت: شهرداری تبریز در چند ساله گذشته عملکرد قابل قبولی در احداث پارکینگ در نقاط مختلف شهر داشته است.

شهردار تبریز همچنین اعلام کرد: در پنج سال گذشته بیش از 35 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی خدماتی تقدیم همشهریان عزیز شده که این حجم از خدمات که بیانگر توجه مجموعه شهرداری تبریز به عمران و آبادانی شهر است.

کد مطلب 1245098

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها