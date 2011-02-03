مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامحسین دلشاد عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رقابت های بوکس انتخابی تیم ملی از 16 بهمن ماه در بیرجند آغاز می شود، اظهارداشت: کادر اجرایی مسابقات مرکب از بهترین داوران، هیئت ژوری و مربیان است.

وی بیان داشت: خروجی مسابقات بر حسب نظر کادر فنی به دعوت از حداکثر 25 تا 30 ورزشکار در قالب دو تیم 10 نفره و هر کدام پنج رزرو برای برگزاری اردوی تیم ملی در اسفندماه در تهران انتخاب می‌شوند.

وی میزبانی مسابقات توسط خراسان جنوبی را نقطه عطفی برای حرکت رو به جلوی ورزش بوکس دانست و تصریح کرد: باید از این بستر برداشت خوبی داشته باشیم که ماحصل آن جذب علاقه‌مندان به این رشته ورزشی برای پشتوانه‌سازی ورزش بوکس است

به گفته این مسئول تیم خراسان جنوبی با ترکیب پوریا کامیارفر، سالار غلامی، آرش حسنی، مجتبی سرحدی، رضا پیشه ور، رضا زحمتی فر، محسن اسلام پناه، عرفان حیدری و علی نادوکی به مربیگری احمد رجب پناه و حمید فتحی نسب در این دوره از رقابتها شرکت دارند.

دلشاد تصریح کرد: این مسابقات یکی از مهم‌ترین مسابقات برای فدراسیون است و تمامی ملی ‌پوشان حاضر در بازی‌های آسیایی گوانگژو و افراد ذخیره تیم ملی در این مسابقات حضور دارند.

رئیس سازمان لیگ و مشاور رئیس فدراسیون بوکس افزود: کلاس توجیهی مربیگری برای مربیان نیز در حاشیه این مسابقات برگزار می‌ شود.