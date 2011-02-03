6 میلیارد ریال طرح راه و ترابری در غرب گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی عصر پنجشنبه در حاشیه اجرای ای طرح ها افزود: با آغاز سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سه روز نخست از این ایام هفت پروژه عمرانی در بخش راه و ترابری در شهرستان های گرگان و کردکوی به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی باران در محور گرگان - علی آباد، احداث رمپ ورودی و خروجی پمپ بنزین کوثر در محور گرگان - کردکوی در قالب رفع نقاط پر حادثه از جمله این پروژه هاست.

وی خاطرشان کرد: احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در حوزه استحفاظی راه و ترابری شهرستان گرگان در محل روستاهای اسلام آباد جلین، نودیجه و ورسن، تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلوی VMS در محور گرگان - یساقی از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این ایام است.

مدیرکل راه و ترابری استان گلستان پروژه بهسازی آسفالت روستای اسلام آباد - دنگلان در شهرستان کردکوی را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده نام برد.

در دهه فجر سالجاری 28 پروژه در بخش راه و ترابری به بهره برداری می رسد.