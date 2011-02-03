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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

6 میلیارد ریال طرح راه و ترابری در غرب گلستان بهره برداری شد

6 میلیارد ریال طرح راه و ترابری در غرب گلستان بهره برداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: شش میلیارد و 370 میلیارد ریال، طرح عمرانی حوزه راه در دو شهرستان غرب استان بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی عصر پنجشنبه در حاشیه اجرای ای طرح ها افزود: با آغاز سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سه روز نخست از این ایام هفت پروژه عمرانی در بخش راه و ترابری در شهرستان های گرگان و کردکوی به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: اجرای رمپ ورودی و خروجی مجتمع خدمات رفاهی باران در محور گرگان - علی آباد، احداث رمپ ورودی و خروجی پمپ بنزین کوثر در محور گرگان - کردکوی در قالب رفع نقاط پر حادثه از جمله این پروژه هاست.
 
وی خاطرشان کرد: احداث سه دستگاه پل عابر پیاده در حوزه استحفاظی راه و ترابری شهرستان گرگان در محل روستاهای اسلام آباد جلین، نودیجه  و ورسن، تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه تابلوی VMS  در محور گرگان - یساقی از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این ایام است.
 
مدیرکل راه و ترابری استان گلستان پروژه بهسازی آسفالت روستای اسلام آباد - دنگلان در شهرستان کردکوی را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده نام برد.
 
در دهه فجر سالجاری 28 پروژه در بخش راه و ترابری به بهره برداری می رسد.
کد مطلب 1245101

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