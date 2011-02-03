اخبار کوتاه ورزشی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، به مناسبت دهه فجر هیئت پینگ ‌پنگ شهرستان بیرجند تقویم مسابقات قهرمانی خود ویژه بانوان را اعلام کرد.

این مسابقات در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، بسیج، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان از تاریخ 16 تا 30 بهمن ‌ماه و با همکاری تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در سالن شهید شهپر برگزار می ‌شود.

برگزاری دیدار دوستانه فوتسال در شهرستان قاین

به مناسبت آغاز دهه فجر تیم‌های فوتسال اداره تربیت بدنی و تربیت بدنی سپاه شهرستان قاین دیدار دوستانه‌ ای را برگزار کردند.

این دیدار در سالن ورزشی غدیر انجام شد که در پایان تیم فوتسال تربیت بدنی سپاه توانست با نتیجه پنج بر یک تیم فوتسال اداره تربیت بدنی شهرستان قاین را شکست دهد.

اعزام دوچرخه ‌سواران قاین به مشهد

دوچرخه ‌سواران عاشق ولایت شهرستان قاین پس از چهار روز رکاب زدن و پیمودن 365 کیلومتر راه عصر دیروز به مشهد مقدس رسیدند.

برگزاری دومین شورای فرهنگی تربیت بدنی شهرستان بیرجند

دومین جلسه شورای فرهنگی اداره تربیت بدنی شهرستان بیرجند با حضور هیئت‌های همگانی استان و شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد کمیته همایش‌های پیاده ‌روی تشکیل و برنامه ‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم در راستای پیاده‌ روی بزرگ 29 بهمن ‌ماه سال جاری انجام شود.