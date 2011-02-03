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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

وحشت از قیام مردمی؛

عبدالله دوم با رهبران جبهه عمل اسلامی اردن دیدار کرد

عبدالله دوم با رهبران جبهه عمل اسلامی اردن دیدار کرد

شاه اردن در راستای تلاش برای جلوگیری از تکرار تجربه تونس و قیام ملت خود با رهبران جبهه اسلامی این کشور مهمترین گروه مخالف رژیم دیکتاتوری این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله دوم شاه اردن ظهر امروز با رهبران حزب جبهه عمل اسلامی بازوی سیاسی اخوان المسلمین و یکی از برجسته ترین احزاب مخالف این کشور دیدار کرد.

به جزئیات این دیدار اشاره ای نشده است، اما به گفته یک منبع اردنی که خواست نامش فاش نشود، عبدالله دوم در این دیدار به خواسته ها و شکایات رهبران اسلامی گوش داد.

این منبع همچنین دیدار روز گذشته "معروف البخیت" نخست وزیر اردن با رهبران حزب جبهه عمل اسلامی را مثبت توصیف و اعلام کرد که بخیت متعهد شده است قانون انتخابات را اصلاح خواهد کرد به طوری که یک قانون نمونه و بی نظیر تدوین شود.

خاطرنشان می شود جبهه عمل اسلامی اردن نوامبر 2010 انتخابات این کشور را به دلیل ناسالم بودن آن و تقلب تحریم کرده بود.

رژیم دیکتاتوری اردن نیز همچون دیگر کشورهای عربی از تکرار تجربه تونس و انقلاب مردمی در این کشور نگران است و برای جلوگیری از قیام ملت خود دست به اقدامات اصلاح طالبانه زده است.

کد مطلب 1245104

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