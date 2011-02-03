نخستین جشنواره فروش قالی آذربایجان در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریر، تراب حسنی عصر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این جشنواره از 22 بهمن تا 22 اسفند در تبریز برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه تبریز و آذربایجان پایتخت قالی کشور به شمار می‌رود موفقیت برگزاری این جشنواره مورد انتظار است.

حسنی افزود: یادآوری و معرفی قالی آذربایجان به مصرف‌کنندگان در کنار ایجاد انگیزه، تحرک و رونق در بازار داخلی قالی از اهداف این جشنواره خواهد بود که با شعار "هر فروشگاه یک نمایشگاه" برگزار می‌شود.

وی گفت: آذربایجان شرقی در سال گذشته قریب به نیمی از تولید و صادرات قالی کشور را به خود اختصاص داده است و بر همین اساس تولید و صادرات فرش در آذربایجان جایگاهی متفاوت با سایر نقاط کشور دارد.

500 هزار نفر در بخش صنف قالی آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی افزود: 500 هزار نفر در صنف قالی استان در بخش‌‌های تولید، فروش و صادرات فعال هستند و این رقم در کل کشور بی‌نظیر است.

حسنی یادآور شد: متنوع‌ترین و زیباترین فرش کشور در تبریز بافته می‌شود و با همکاری رسانه‌ها و اتحادیه‌های فرش رسیدن به اهداف جشنواره دور از دسترس نیست.

تراب حسنی با بیان اینکه عرضه مستقیم فرش در نمایشگاه اعتمادافزایی میان تولیدکنندگان، اتحادیه و مصرف‌کنندگان را به وجود خواهد آورد، گفت: این جشنواره خواهد توانست زمینه تبلیغات مناسب برای فرش تبریز و آذربایجان را فراهم کند.

حسنی در خصوص اهداف این جشنواره اظهار داشت: رونق کسب و کار در حوزه فرش و افزایش فروش داخلی قالی از جمله نتایجی است که امیدواریم در این جشنواره محقق شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تغییر فضای عمومی در راستای خرید فروش فرش را از نتایج مورد انتظار در این جشنواره دانست و گفت: سوق دادن خرید مردم از سطح نمایشگاه‌ها به فروشگاه‌ها بر اثر برگزاری موفق این جشنواره حاصل خواهد شد.