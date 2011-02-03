اعتبارات جاری اردبیل هشت درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری عصر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب مطبوعات استان اظهار داشت: تلاش می کنیم برای سال آینده علاوه بر اعتبارات جاری و مصوب، اعتبارات ویژه ای نیز اخذ شود.

وی با بیان اینکه برای توزیع عادلانه اعتبارات سال آینده برنامه های خاصی تهیه شده است، اضافه کرد: تلاش خواهیم کرد اعتبارات استان بر اساس برخی شاخصه های توسعه ای و نیاز مناطق مختلف استان توزیع شود.

استاندار اردبیل همچنین از افتتاح 344 پروژه عمرانی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در استان اردبیل طی ایام دهه فجر خبر داد و افزود: بیشترین پروژه های افتتاحی مربوط به حوزه برق و برق رسانی است.

وی در خصوص پروژه در دست اجرای راه آهن میانه - اردبیل نیز تصریح کرد: عملیات زیر ساختهای راه آهن اردبیل – میانه بررسی و اجرا شده و پروژه احداث راه آهن اردبیل - پارس آباد نیز بزودی آغاز می‌شود.

صابری با بیان اینکه این پروژه مهم با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال در سفر اخیر رئیس جمهور به اردبیل تصویب شده است، ابراز داشت: با احداث این خط و اتصال آن به شبکه راه‌آهن ریلی کشور، آرزو و خواست‌ دیرینه مردم اردبیل محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی خط آهن اردبیل ـ مغان و اتصال آن به شبکه راه ‌آهن کشورهای آسیای میانه و اروپا از طریق راه‌آهن جلفا، موجب سهولت در مبادلات کالا بویژه محصولات کشاورزی شده و اقتصاد این منطقه را متحول خواهد کرد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با کمترین چالش در این منطقه اظهار امیدواری کرد مراحل بعدی طرح عظیم تحول اقتصادی دولت نیز در آینده با زمینه سازی افکار عمومی، دقت در اجرا و پاسخ گویی شفاف به مشکلات اجرا شود.

مطبوعات در تبیین دستاوردهای انقلاب نقش مهمی دارند

وی نتیجه حاصل از مرحله اول این طرح را ده درصد صرفه جویی در بخشهای مختلف عنوان کرد و یاد آور شد: اصلاح سیستم بانکی کشو و اصلاح و بازنگری در سیستم مالیاتی کشور از طرحهای اولویت دار سال آینده می باشد.

صابری با تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر متذکر شد: ارائه پیروزیهای عظیم اقتصادی، صنعتی، علمی و شفاف سازی زمینه های پنهان آسیب پذیر و راه های خنثی کردن آن به مردم و جامعه بر عهده اصحاب رسانه و مطبوعات است.

وی در پایان با اشاره به ابعاد عظیم انقلاب اسلامی ایران ضرورت توجه به استمرار و انتقال برکات آن به نسلهای بعدی را از وظایف اصلی و مهم اصحاب رسانه و مطبوعات دانست و افزود: این انقلاب ارزان به دست نیامده و هزینه های مادی و معنوی سنگینی برای آن داده شده است.