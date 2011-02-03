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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

شاخصهای تامین اجتماعی در گلستان ارتقاء می یابد

شاخصهای تامین اجتماعی در گلستان ارتقاء می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی گلستان گفت: این اداره کل در آستانه خیزش و تحول اداری بزرگی است و بزودی شاخصهای توسعه تامین اجتماعی در این استان بمیزان قابل توجهی ارتقاء می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری عصر پنجشبه در حاشیه بازدید از طرح های تامین اجتماعی استان افزود: تعداد چهارپروژه بصورت متمرکز بمناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند جمهوری اسلامی درایام الله دهه مبارک فجرامسال به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت:  این تعداد از پروژه ها، شامل بهره برداری از ساختمان جدید شعبه آزادشهر، شعبه دوم گرگان، سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) و بایگانی راکد این اداره کل است.
 
امیری افزود: شعبه تامین اجتماعی آزادشهر با زیربنای یک هزار و70 متر مربع  با هزینه ای بالغ  بر یک میلیارد و 170 میلیون تومان در آن شهرستان به بهره برداری می رسد.
 
وی اعلام کرد: پروژه  شعبه دوم گرگان نیز با زیربنای 760 متر مربع  و هزینه ای بالغ  بر67 میلیون تومان در محل کوی افسران آن شهر در همین ایام دهه فجر افتتاح می شود.
 
وی عنوان کرد: مجتمع ورزشی پیامبر اعظم (ص) تامین اجتماعی گلستان با زیربنای 500 مترمربع و هزینه ای بالغ بر250میلیون تومان یکی دیگر از پروژه های قابل افتتاح درایام دهه فجر امسال است که درمحل سایت اداری واقع شده است.
 
مدیرکل تامین اجتماعی استان اعلام کرد: پروژه  بایگانی راکد تامین اجتماعی گلستان نیز بازیربنای 600 مترمربع و هزینه ای بیش از350 میلیون تومان در محل سایت اداری در ایام الله دهه فجربه بهره برداری می رسد.
کد مطلب 1245108

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