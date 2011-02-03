شاخصهای تامین اجتماعی در گلستان ارتقاء می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین امیری عصر پنجشبه در حاشیه بازدید از طرح های تامین اجتماعی استان افزود: تعداد چهارپروژه بصورت متمرکز بمناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند جمهوری اسلامی درایام الله دهه مبارک فجرامسال به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: این تعداد از پروژه ها، شامل بهره برداری از ساختمان جدید شعبه آزادشهر، شعبه دوم گرگان، سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) و بایگانی راکد این اداره کل است.

امیری افزود: شعبه تامین اجتماعی آزادشهر با زیربنای یک هزار و70 متر مربع با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 170 میلیون تومان در آن شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی اعلام کرد: پروژه شعبه دوم گرگان نیز با زیربنای 760 متر مربع و هزینه ای بالغ بر67 میلیون تومان در محل کوی افسران آن شهر در همین ایام دهه فجر افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: مجتمع ورزشی پیامبر اعظم (ص) تامین اجتماعی گلستان با زیربنای 500 مترمربع و هزینه ای بالغ بر250میلیون تومان یکی دیگر از پروژه های قابل افتتاح درایام دهه فجر امسال است که درمحل سایت اداری واقع شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اعلام کرد: پروژه بایگانی راکد تامین اجتماعی گلستان نیز بازیربنای 600 مترمربع و هزینه ای بیش از350 میلیون تومان در محل سایت اداری در ایام الله دهه فجربه بهره برداری می رسد.