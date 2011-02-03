میزبانی مسابقات کشوری زمینه ساز توسعه بوکس خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیر عصر پنج شنبه در جلسه ای توجیهی و هماهنگی که به منظور بررسی مسایل و مشکلات پیشروی کمیته های مختلف ستاد برگزاری مسابقات بوکس کشور برگزار شد،با تاکید ویژه بر تامین مناسب مباحث تغذیه ای، اسکان و ایاب و ذهاب تیم های شرکت کننده در مسابقات آن را مولفه بسیار مهمی برای برگزاری با کیفیت مسابقات ارزیابی و گفت:اداره کل در حاشیه بخشی از کارها را بصورت کاتالیزور کمک خواهد کرد.

وی از هیات بوکس استان و اعضای کمیته ها خواست تا با میزبانی شایسته مسابقات ، توجه به ظرایف و ملاحظات ، برخورد مقتدرانه و قدرتمند با ضوابط و دستورالعمل های فدراسیون تلاش کنند.

قدیری بیان داشت: یکی از کارهای مهم ستاد برگزاری مسابقات در معرفی استان و توانمندی ها و قابلیت های آن به تیم های شرکت کننده، کادر اجرایی مسابقات و سایر مدعوین است.

وی خاطر نشان کرد :برقراری ارتباطات موثر مولفه مهمی در میزبانی شایسته است و از این رهگذر حضور مقامات ارشد فدراسیون می تواند منشا خیر و برکت بسیاری برای استان خوهاد داشت.

مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی یکی از دلایل مهم میزبانی مسابقات بوکس کشوری را عضویت رئیس هیئت استان در فدراسیون دانست و بیان کرد: بارها خطاب به روسا و سرپرستان هیات های ورزشی توصیه کردم تا دیپلماسی ورزشی خود را قوی کنند تا از بستر رشد و نمو رشته های ورزشی را شاهد باشیم.