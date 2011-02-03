120 آشوبگر حامی مبارک در دام مردم/جزئیات اقدامات فریبکارانه رژیم حاکم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، دادستان کل مصر در راستای فرونشاندن خشم مردم در اقدامی فریبکارانه شماری از وزیران سابق دولت مصر را از سفر به خارج از کشور منع کرد.

وزیران کشور، گردشگری و مسکن و "احمد عز" از رهبران حزب ملی حاکم از جمله این افراد محسوب می شوند. همچنین حسابهای بانکی این وزیران مسدود خواهد شد.

این اقدامات در حالی انجام می شود که مردم شهرهای مختلف مصر همچنان در حال تظاهرات ضد رژیم حاکم هستند و اعلام کرده اند که تنها خواهان کناره گیری حسنی مبارک از قدرت هستند.

هم اکنون 60 هزار نفر در شهر المنصوره در شمال شرق قاهره در حال تظاهرات علیه مبارک هستند و مردم شهرهای مختلف نیز در حال ورود به میدان التحریر قاهره هستند.

"عمر سلیمان" معاون مبارک هم در اظهاراتی برای کاهش خشم مردم مصر اعلام کرد "جمال مبارک" پسر حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز در عین حال گزارش داد که نیروهای مردمی 120 نفر از طرفداران مبارک و عوامل سرکوب مردمی را بازداشت کردند.

نیروهای ارتش مصر نیز نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از شدت درگیری میان مردم و عوامل مبارک به کار گرفته اند.

نیروهای پلیس مخفی نیز مانع پوشش تصویری و خبری درگیری ها شده اند و تصاویر مربوط به حوادث قاهره و دیگر شهرهای مصر از طریق تلفن همراه فیلمبرداری می شود.