ایران علاقمند گسترش روابط همه جانبه با جمهوری آذربایجان است

محمد حسین فرهنگی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهردر تبریز با تاکید بر لزوم افزایش مناسبات همه جانبه با جمهوری آذربایجان گفت: ایران علاقمند به گسترش فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در جمهوری آذربایجان است که در همین راستا پیشنهاد احداث آزاد راه بین ایران و جمهوری آذربایجان مطرح شده است.

وی افزود: سفیر ایران در باکو جهت گسترش روابط دو جانبه تلاش وافری انجام می دهد لیکن روابط زمانی افزایش خواهد یافت که فضای دوستی و صمیمیت بین دو کشور ایجاد شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: الویت ما افزایش روابط با همسایگان ایران به ویژه جمهوری آذربایجان است و هیچ علاقه ای به کدورت و عداوت بین دو دولت نداریم اما تحقق این موضوع نیازمند عزم دو طرف است که در این خصوص دولت جمهوری آذربایجان بایستی از انجام اقدامات غیر منطقی پرهیز کند.