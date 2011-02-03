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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

ایران به برکت انقلاب قدرت جهانی شد

ایران به برکت انقلاب قدرت جهانی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: امروز به برکت انقلاب، ایران همه خفتها و خواری ها را پشت سر گذاشته و به کشوری بزرگ و قدرتی جهانی تبدیل شده که می تواند در عرصه های بین المللی نقش ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر پنجشبه در شورای عمومی مشاوران جوان استان افزود:  در طول تاریخ 288 جنگ بر ایران تحمیل شده که تنها در هشت سال دفاع مقدس بود که جوانان این مرزوبوم با روحیه انقلابی به دفاع از کشور پرداختند و حتی یک وجب از خاک خود را به بیگانه ندادند.

وی اظهار داشت: فلسفه تشکیل مشاوران جوان در دستگاههای اجرایی دو مأموریت مهم است که به طور کلی می توان گفت آن تقویت روحیه جوانی به دستگاهها است.
 
قناعت افزود: اولین مأموریت تقویت پشتوانه های مدیریتی برای دستگاههای اجرایی و دومی افزایش سطح تسهیم جوانان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان است.
 
وی اظهار داشت: علت این امر آن است که جوانان به شرایط حال راضی نیستند، نقادی می کنند، همیشه در حال تلاش و حرکت و تکاپو هستند و همین می تواند به حرکت دستگاهها در رسیدن به اهداف بلند مدت شتاب دهد.
 
قناعت با بیان اینکه جوانان پاکند تصریح کرد: در جوانان، مبانی اعتقادی و ارزشی و دینی و انقلابی همچنین آرمان خواهی و پایبند بودن به اصول  بیشتر نمایان است و می تواند در دستگاهها هم تأثیرگذار باشد.
 
استاندار گفت: جسارت، مجاهدت و مداومت سه پیش شرط مهم برای دستیابی به تکنولوژی و پیشرفت است که در جوانان بیشتر مشاهده می شود.
 
قناعت با تأکید بر اینکه شاخص جوانی تنها سن و سال نیست خاطرنشان کرد: در زمان انقلاب جوانترین جوانان امام راحل (ره) بود و در زمان حاضر نیز رهبر معظم انقلاب این ویژگی را داراست.
 
وی پویایی، روشنفکری، جسارت، شادابی و... را از ویژگی های جوانی برشمرد و تأکید کرد: مشاوران جوان باید این شاخص ها را در مدیران تقویت کنند.
کد مطلب 1245120

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