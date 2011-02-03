ایران به برکت انقلاب قدرت جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر پنجشبه در شورای عمومی مشاوران جوان استان افزود: در طول تاریخ 288 جنگ بر ایران تحمیل شده که تنها در هشت سال دفاع مقدس بود که جوانان این مرزوبوم با روحیه انقلابی به دفاع از کشور پرداختند و حتی یک وجب از خاک خود را به بیگانه ندادند.

وی اظهار داشت: فلسفه تشکیل مشاوران جوان در دستگاههای اجرایی دو مأموریت مهم است که به طور کلی می توان گفت آن تقویت روحیه جوانی به دستگاهها است.

قناعت افزود: اولین مأموریت تقویت پشتوانه های مدیریتی برای دستگاههای اجرایی و دومی افزایش سطح تسهیم جوانان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان است.

وی اظهار داشت: علت این امر آن است که جوانان به شرایط حال راضی نیستند، نقادی می کنند، همیشه در حال تلاش و حرکت و تکاپو هستند و همین می تواند به حرکت دستگاهها در رسیدن به اهداف بلند مدت شتاب دهد.

قناعت با بیان اینکه جوانان پاکند تصریح کرد: در جوانان، مبانی اعتقادی و ارزشی و دینی و انقلابی همچنین آرمان خواهی و پایبند بودن به اصول بیشتر نمایان است و می تواند در دستگاهها هم تأثیرگذار باشد.

استاندار گفت: جسارت، مجاهدت و مداومت سه پیش شرط مهم برای دستیابی به تکنولوژی و پیشرفت است که در جوانان بیشتر مشاهده می شود.

قناعت با تأکید بر اینکه شاخص جوانی تنها سن و سال نیست خاطرنشان کرد: در زمان انقلاب جوانترین جوانان امام راحل (ره) بود و در زمان حاضر نیز رهبر معظم انقلاب این ویژگی را داراست.

وی پویایی، روشنفکری، جسارت، شادابی و... را از ویژگی های جوانی برشمرد و تأکید کرد: مشاوران جوان باید این شاخص ها را در مدیران تقویت کنند.