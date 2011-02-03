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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۸

60 هزار نفر از نعمت گاز در گلستان بهره مند می شوند

60 هزار نفر از نعمت گاز در گلستان بهره مند می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان اعلام کرد: همزمان با اجرای طرح این گاز دهه فجر افزون بر 60 هزار نفر از هم استانیها عزیز به جمع مصرف کنندگان گاز اضافه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: تا قبل از دهه فجر، تعداد 24 شهر، 470 روستا، 46 جایگاه CNG  از نعمت گاز در استان بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: این شرکت در سی و دومین بهار با شکوه انقلاب اسلامی مفتخر است تعداد  151 پروژه گاز رسانی  را در بخشهای مختلف  شهری، روستائی، صنعتی و مسکن مهر و.... در برنامه گاز رسانی دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: از مجموع پروژه های دهه فجر ، گازرسانی به شهر مرزی مراوه تپه بعنوان آخرین شهر فاقد گاز استان را در برنامه افتتاح داریم.
 
سنگدوینی بیان داشت: این پروژه با هزینه ای بالغ بر 230 میلیارد ریال و اجرای خطوط انتقال، تغذیه و شبکه داخلی افزون بر 127 کیلومتر لوله گذاری از نوع فولادی و پلی اتیلن از پروژه های بسیار مهم استان است.
 
مدیرعامل شرکت گاز گلستان عنوان کرد: علاوه بر اینکه زمینه گاز رسانی به 180 روستا و صنایع مسیر نیز فراهم می شود.
 
وی افزود: علاوه بر پروژه شهر مرزی مراوه تپه، تعداد 150 پروژه دیگر گاز رسانی را نیز در برنامه داریم  که در این دهه با برکت مورد بهره برداری و یا کلنگ زنی قرار می گیرند که از جمله می توان به  گازرسانی به  تعداد 96 روستا، 7 جایگاه سی ان جی و  هشت پروژه مسکن مهر ، نیروگاه برق هزار  مگا واتی علی آباد ، 36 واحد صنعتی و موارد دیگر اشاره کرد که بالغ  بر 440 میلیارد  ریال هزینه در بر دارد.
 
گلستان بیش از یک میلیون مشترک گاز دارد.
کد مطلب 1245122

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