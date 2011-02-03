60 هزار نفر از نعمت گاز در گلستان بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: تا قبل از دهه فجر، تعداد 24 شهر، 470 روستا، 46 جایگاه CNG از نعمت گاز در استان بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: این شرکت در سی و دومین بهار با شکوه انقلاب اسلامی مفتخر است تعداد 151 پروژه گاز رسانی را در بخشهای مختلف شهری، روستائی، صنعتی و مسکن مهر و.... در برنامه گاز رسانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پروژه های دهه فجر ، گازرسانی به شهر مرزی مراوه تپه بعنوان آخرین شهر فاقد گاز استان را در برنامه افتتاح داریم.

سنگدوینی بیان داشت: این پروژه با هزینه ای بالغ بر 230 میلیارد ریال و اجرای خطوط انتقال، تغذیه و شبکه داخلی افزون بر 127 کیلومتر لوله گذاری از نوع فولادی و پلی اتیلن از پروژه های بسیار مهم استان است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان عنوان کرد: علاوه بر اینکه زمینه گاز رسانی به 180 روستا و صنایع مسیر نیز فراهم می شود.

وی افزود: علاوه بر پروژه شهر مرزی مراوه تپه، تعداد 150 پروژه دیگر گاز رسانی را نیز در برنامه داریم که در این دهه با برکت مورد بهره برداری و یا کلنگ زنی قرار می گیرند که از جمله می توان به گازرسانی به تعداد 96 روستا، 7 جایگاه سی ان جی و هشت پروژه مسکن مهر ، نیروگاه برق هزار مگا واتی علی آباد ، 36 واحد صنعتی و موارد دیگر اشاره کرد که بالغ بر 440 میلیارد ریال هزینه در بر دارد.

گلستان بیش از یک میلیون مشترک گاز دارد.