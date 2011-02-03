مرحوم زین الدین همواره حامی ایثارگران بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد رضا آشتیانی عصر پنج‌شنبه در مراسم میهمانی لاله‌ها که در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، بسیجیان سپاه علی بن ابی طالب(ع) و مردم قم برگزار شد در خصوص روحیات مرحوم عبدالرزاق شیخ زین‌الدین، ‌بیان داشت: این شخصیت عالی رتبه دائما حامی و پشتیبان ایثارگران بوده است و همه شهدا، ایثارگران و جانبازان این شخصیت والا را به خوبی می‌شناختند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقام شهادت آنقدر بلند است که هیچکس قادر به صحبت کردن در مورد ارزش والای آن نمی‌باشد و این عزیزان با خدواند معامله کردند و جان خودشان را در راه انقلاب نثار کردند و بی‌شک خداوند بهشت را پاداش عمل آنان قرار خواهد داد.



وی اضافه کرد: هیچ فردی حسنات رزمندگان و شهدا را نمی‌توان ارزش‌گذاری کند و هر عمل همانند نماز و روزه قابل محاسبه است ولی ثواب کار مجاهدان را هیچکس به جز خداوند نمی‌تواند بنویسد و تنها خداوند است که می‌تواند پاداشت تلاش، کوشش و مجاهدت آن‌ها را عطا کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه بیان داشت: امنیت، موقعیت، ‌زندگی و عزتی را که امروز داریم از مجاهدت و جانشفانی شهدا و ایثارگران است که خودشان را هدف دشمنان قرار دادند تا این انقلاب شکل بگیرد و تنها خداوند بر ارزش و اهمیت این کار بزرگ واقف است.



وی اضافه کرد: اهمیت زیارت قبور شهدا به حدی است که امام صادق(ع) ثواب آن را مساوی با یک حج برشمرده است.



مردم قم با شاخه‌های گل میهمان لاله‌ها شدند



همزمان با ایام الله دهه فجرمراسم غبار روبی و گلباران مزار شش هزار شهید دوران هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با حضور مردم شهید پرور، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان قم در 70 گلزار شهدای سراسر استان برگزار شد و در مراسمی به صورت نمادین بسیجیان و مردم قم درحالی که شاخه‌های گل با خود حمل می‌کردند از مسجد باب الجنه به سمت گلزار شهدای امامزاده ابراهیم‌(ع) حرکت کردند.



مردم قم ضمن تقدیم هزاران شاخه گل و عطر افشانی و قرائت فاتحه بر سر مزار شهدا با آرمانهای رفیع شهدا تجدید میثاق نموده و یاد و خاطره دلاورمردان ایران اسلامی را گرامی داشتند.

